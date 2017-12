Drückende Wärme und das Plätschern von Wasser erfüllen das Tropenhaus im Botanischen Garten. Wer sich hier auf die Blumenpracht konzentriert, geht schnell vorbei an den zwei silbernen Türen zu jeder Seite des Wasserfalls, auf denen „Technik“ geschrieben steht.

Gleich hinter der Eingangstür geht es hinab in die Katakomben der Gewächshäuser. Ein mehrere Meter langer metallener Kasten zieht sich mittig durch den ersten Technikraum: die Umlaufanlage, die Luft durch die Häuser pumpt. Je weiter man den unterschiedlichen Rohren folgt, desto ausgeklügelter scheint die Technik zu werden, die 2009 nach dem Umbau der Gewächshäuser in Betrieb genommen wurde. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 80 Prozent steigt, saugen Leitungen – um die Pflanzen vor Schädlingen und Pilzen zu schützen – Luft an, transportieren sie zum Wärmetauscher.

Wenig Hightech im Erdgeschoss

Bevor der die feuchte Luft nach außen abgibt, erhitzt er damit die frische Winterluft, die erst danach ins Gewächshaus darf. In einem anderen Raum tötet eine starke UV-Lampe alle Keime im Wasser ab, das als Nebel die Blätter von Pflanzen und Wangen von Besuchern benetzt.

Im Erdgeschoss dagegen gibt’s nur wenig Hightech: Ein Büro führt zum Lager für Gärtnereiwerkzeug, das so in jeder Laube stehen könnte.

