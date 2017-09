Ich bin Anja Wedig. Ich bin 42 Jahre alt, das heißt, ich habe 1994 das erste Mal gewählt und zwar in Münster, gemeinsam mit meiner Mutter. Sie ist Beamtin und findet Demokratie sehr wichtig. Ich war sehr aufgeregt, das Spannendste war, dass sich diese Schlange bildete vor den Wahlkabinen. Nachdem man die Formalitäten erledigt hatte, wurde es kribbelig. Dann bin ich in die Kabine und habe mich konzentriert, dass ich das Kreuz richtig setze. Ich wusste, was ich wählen wollte, deshalb ging es ratzfatz. Als ich wieder rauskam, war ich sehr stolz.

Ich habe mich nicht besonders auf diese Wahl vorbereitet. Man war mit 18, 19 Jahren sowieso politisiert. Damals haben wir gegen den Irak-Krieg demonstriert, das heißt, man war auf der Straße und hatte ohnehin eine gewisse grundsätzliche Haltung. Auf der Grundlage habe ich geschaut, welche Partei für mich die beste ist, welche meine Interessen da vertreten würde.

1994 ging es um Kohl. Natürlich gab es überall verunstaltete Plakate mit dieser Birne und so. Eindeutig ging es darum, den Wechsel zu wählen oder eben nicht. Ich war für den Wechsel, weil ich natürlich in dem Alter das Gegenteil dessen tun wollte, was meine Eltern taten. Als Erstwähler war damals klar, dass man auch auf die Generation darüber guckt, die eben diesen Kohl und dieses Konservative möglich machten. Schon seit gefühlten Jahrzehnten.

Ich würde mir diese markanten Köpfe wieder wünschen, die nicht um ihre nächsten Schritte fürchten, sondern in ihrer Haltung konsequent bleiben und sagen, was sie wollen. Neulich sagte einer, „Ach, ich vermisse die Hildebrandt so”, also diese Kämpferin. Da kann man einfach ein Gefühl von Vertrauen entwickeln. Das kannst du ja heute nicht mehr.

Aufgezeichnet von Ann-Kathrin Hipp und Christian Vooren

