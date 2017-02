Am Flughafen draußen in Schönefeld steht der Eröffnungstermin für das Jahr 2018 fest, allerdings nur der für die Luftfahrtschau. Diese findet vom 25. bis 29. April 2018. Das teilte die Messe Berlin mit. Die „ILA Berlin Air Show“, wie sie offiziell heißt, wird ausgerichtet im „ Berlin ExpoCenter Airport“, also auf dem Messegelände in Selchow, am westlichen Teil des BER. Die drei ersten Tage sind Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende ist die Messe auch für das Publikum geöffnet. Und auch dann werden wieder die Massen am Stadtrand erwartet: Zur letzten ILA im Jahr 2016 kamen nach Angaben der Messe 150.000 Besucher. Mehr als 1000 Aussteller aus 37 Ländern zeigten demnach eihrer aktuelle High-Tech-Produkte sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Rund 200 Fluggeräte wurden im Flugprogramm und auf dem Freigelände vorgestellt. Im Fokus der ILA 2018 stehen Innovationen, neue Technologien und Nachhaltigkeit. Und ein Eröffnungstermin fürs große BER–Terminal nebenan sollte dann auch klar sein.

