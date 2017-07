Schon seit einer Woche wird in der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg während der Gottesdienste für den in der Türkei inhaftierten Menschenrechtler Peter Steudtner gebetet. Ab dem heutigen Montag gibt es zudem wöchentlich immer montags um 18 Uhr eine Fürbitten-Andacht für das Mitglied der Evangelischen Gemeinde Prenzlauer Berg Nord.

Am heutigen Abend ist ein prominenter Gast dabei: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist gekommen und spricht zuder Gemeinde.

Vor der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg hängen Zettel mit Wünschen für den in der Türkei inhaftierten Menschenrechtler Peter... Foto: Jörg Carstensen/dpa

Dem in Berlin lebenden Steudtner, der auch für kirchliche Organisationen tätig ist, wird in der Türkei vorgeworfen, als Leiter eines Seminars für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International im Land terroristische Organisationen unterstützt und Spionage betrieben zu haben. Bereits am 5. Juli wurde Steudtner daraufhin festgenommen und sitzt nun mit anderen Seminarteilnehmern in Untersuchungshaft.

Müller: "Akt der Willkür"

Diese kann nach türkischer Gesetzgebung bis zu fünf Jahre dauern. Für den Regierenden Bürgermeister Müller ist das ein Grund, auf die Freilassung des Menschenrechtlers zu pochen: „Wir dürfen nicht aufhören, von der türkischen Regierung die sofortige Freilassung zu fordern, damit Peter Steudtner wieder zurück kann, zurück zu seiner Familie, seinen Freunden und seiner Gemeinde, die hier in Berlin auf ihn wartet und für ihn betet“, erklärte Müller bereits vor der Andacht.

Gemeinsam mit dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Peter Wieland, will er daher beim heutigen Gebet für Steudtner und die anderen Inhaftierten um 18 Uhr dabei sein.

Derzeit sitzen insgesamt noch neun Deutsche in der Türkei in Haft, unter ihnen auch der Journalist Deniz Yücel. Die Inhaftierungen werden von Menschenrechtsorganisationen als unrechtmäßig kritisiert, die Vorwürfe gegen sie seien laut Amnesty International "absurd" und "ohne jede Grundlage". Auch Müller verurteilte die Verhaftung Steudtners und der anderen Seminarteilnehmer am Montag als "Akt der Willkür".