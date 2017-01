Verstörende Entdeckung in einem Hotel in Teltow: Am Wochenende wurde ein Toter mit sechs verschiedenen Ausweisen aufgefunden. Mitarbeiter des Hotels „Hoteltow“ hatten den Leblosen am Samstagmittag in einem der Hotelzimmer gefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die ebenfalls herbeigerufene Polizei fand in der Nähe des Toten Personaldokumente aus mindestens sechs verschiedenen Ländern – alle Ausweise seien dabei auf dieselbe Identität ausgestellt worden und auf den Toten anwendbar gewesen, heißt es weiter. Allerdings seien alle Ausweise offensichtlich Fälschungen, erklärte die Polizei. Nun stehen Ermittlungen zur echten Identität des Verstorbenen durch die Kriminalpolizei an, außerdem soll die Todesursache ermittelt werden. Anzeichen auf eine Fremdeinwirkung beim Tod des Mannes gibt es nach Polizeiangaben bislang nicht.