Die Nachricht war wohl nicht bloß als kollegialer Hinweis gedacht, sie hatte den Charakter einer Warnung. In der Justizvollzugsanstalt Moabit, wo vor allem Untersuchungshäftlinge sitzen, würden diverse Gefangene das Vollzugspersonal übel behandeln. Das ganze Programm: Spucken, üble Beleidigungen, Anweisungen würden nicht befolgt. Das betreffe sowohl männliche als auch weibliche Beamtinnen. Aber die Frauen würden besonders schlimm behandelt.

Die Nachricht war Thema einer Frühbesprechung in der Justizvollzugsanstalt Tegel, sie wurde dort vorgelesen und besprochen. Leitende Mitarbeiter sitzen in dieser Runde zusammen, eine wöchentliche Informationsveranstaltung. Und häufig geht es um außergewöhnliche Informationen. An diesem Tag im Spätherbst 2016 war der Hinweis aus der JVA Moabit die ungewöhnliche Information. Ein langjähriger Mitarbeiter, der in dieser Besprechung saß, sagt dem Tagesspiegel: „Das war eine Warnung an uns. Uns wurde gesagt, wir sollten uns vorbereiten, was passieren kann, wenn ein paar dieser Leute zu uns kommen.“ In der JVA Tegel sitzen Häftlinge, die rechtskräftig verurteilt sind.

4700 Menschen inhaftiert, darunter nur 260 Frauen

Es ist ein Problem, das hinter den dicken Gefängnismauern eher außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung grassiert: die frauenfeindliche Behandlung von Vollzugsbediensteten. Jetzt wird wieder bekannt, dass sich Mitarbeiterinnen der JVA Moabit über massive verbale Angriffe und teilweise sogar körperliche Drohungen beschwert haben. Häufig kommen die Täter aus Ländern, in denen ein Frauenbild dominiert, demzufolge Frauen weniger Rechte als Männer haben. „Es wurden ausschließlich Nordafrikaner als diejenigen genannt, die solche erheblichen Probleme machen“, sagt der langjährige Tegel-Mitarbeiter.

Fünf Männer-Haftanstalten für den geschlossenen Vollzug gibt es in Berlin, dazu noch eine Anstalt für Jugendliche und eine für Frauen. Derzeit sind rund 4700 Menschen inhaftiert, darunter sind nur 260 Frauen. 420 Häftlinge sind Jugendliche. Rund 50 Prozent aller Häftlingen haben einen Migrationshintergrund. Eine Anfrage des Tagesspiegel zu diesem Problem beantwortete die Justiz-Senatsverwaltung bis Redaktionsschluss nicht.

In Tegel ist ein hoher Prozentsatz des Vollzugspersonals weiblich

Respektloses Verhalten gegenüber Vollzugsbeamtinnen ist nicht neu. Und die Senats-Justizverwaltung weist daraufhin, dass auch deutsche Gefangene Bedienstete abfällig oder aggressiv behandeln.

Aber das Problem hat sich offenbar verschärft; ob dies mit der Flüchtlingswelle zu tun hat, ist schwer zu sagen. Auffällig ist auf jeden Fall der zeitliche Zusammenhang. In Tegel ist ein hoher Prozentsatz des Vollzugspersonals weiblich. „Natürlich gab es da immer wieder mal Vorfälle“, sagt der langjährige Mitarbeiter. „Aber dass wir regelrecht eine Warnung aus einer anderen Haftanstalt erhalten haben, das habe ich noch nie erlebt.“

Ein anderer Mitarbeiter von Tegel, seit Jahren in der JVA, erzählt Ähnliches. „Vor allem Leute, die erst seit einem oder zwei Jahren in Deutschland sind, haben ein völlig anderes Frauenbild. Die haben ja zu Hause nie weibliche Polizisten oder überhaupt Autoritäten erlebt.“ Wenn er solchen Häftlingen dann erzähle, dass er ein anderes Frauenbild habe als sie, dann höre er als Antwort immer wieder den Satz: „Dann bist du kein richtiger Mann.“

Der Mitarbeiter hat engen Kontakt mit Vollzugsbeamtinnen aus anderen Gefängnissen in Berlin. „Vor allem Frauen, die in der Jugend-Haftanstalt arbeiten, erzählen häufig, dass sie als Hure, Fotze oder Schlampe bezeichnet würden“, sagt er. Mitunter sind das einige der wenigen deutschen Wörter, welche die rabiaten Häftlinge überhaupt kennen.

Die Anstalt erstattet dann, je nach Situation, Anzeige

Die Gegenreaktion auf Beleidigungen oder körperliche Angriffe ist erstmal eine interne Meldung. Die Anstalt erstattet dann, je nach Situation, Anzeige. In der JVA Tegel wird das strikt gehandhabt. Der Häftling wird unterschiedlich sanktioniert. Er kann einen Verweis erhalten oder er wird für eine gewisse Zeit in einer besonderen Zelle eingesperrt. Die hat dann zwischen Tür und Zellenraum noch ein spezielles Gitter, damit das Wachpersonal erstmal räumlich auf Abstand zu dem Gefangenen bleiben kann. Der Senats-Justizverwaltung ist allerdings in den vergangenen Jahren kein Fall bekannt, in denen eine Bedienstete wegen verbaler oder körperlicher Angriffe um eine Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz gebeten habe.

Vor kurzem sprach der langjährige Mitarbeiter in Tegel einen Häftling mit Migrationshintergrund auf dessen Vorstrafe an. „Was haben Sie denn gemacht?“, fragte er. Die Antwort lautete: „Ich habe eine Bedienstete in einem anderen Gefängnis sexuell genötigt.“