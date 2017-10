96 Ortsteile, 12 Bezirke, 1000 Geschichten. Viele davon erzählen wir – auch dank Ihrer vielen Tipps, Fotos und Hinweise – immer wochentags in unseren Tagesspiegel-Newslettern „Leute“ aus den zwölf Bezirken. Eine kleine Übersicht, was diesmal wichtig wird. In unseren kostenlosen wöchentlichen Newslettern „Leute“ berichten wir regelmäßig, hintergründig und unterhaltsam aus allen zwölf Berliner Bezirken. Hier gehts zur Anmeldung.

Madlen Haarbach meldet sich heute aus NEUKÖLLN:

+++ Braucht Neukölln ein Tourismuskonzept? +++

+++ Bund der Steuerzahler kritisiert Kampagne des Bezirksamtes +++

+++ Krawall nach Fußballspiel +++

+++ Finding Freddy – Auf den Spuren eines Neuköllner Lebens +++

Gerd Appenzeller berichtet aus REINICKENDORF:

+++ Orkan traf vor allem die Dorfaue Heiligensee +++

+++ Hafenfest Tegel 2018 wieder auf vier Tage verkürzt +++

+++ Bankensterben in Wittenau – was der Bezirk tun kann und was nicht +++