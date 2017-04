An der Rettungsstelle des Urbankrankenhauses in Berlin-Kreuzberg ist Donnerstagnachmittag geschossen worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. Demnach haben Beamte auf einen Angreifer geschossen, der zuvor einen Polizisten attackiert haben soll. "Der Mann soll unsere Kollegen auf dem Parkplatz des Urban-Krankenhauses mit einer Waffe bedroht haben", twitterte die Polizei. Der Mann ist dem Vernehmen nach im Bein getroffen worden. Er wird in der Klinik versorgt.

Die Rettungsstelle ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Immer wieder hatte es - auch in Kreuzberg - blutige Auseinandersetzungen in Kliniken gegeben.