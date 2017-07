Vor dem Friedhof bleibt sie stehen, die Zigarette in der Hand, in der Nase den Frischduft hoher Bäume. Sie erzählen noch von Berlins alter Mitte, die drum herum platt planiert worden ist und dann glattsaniert. Die neue Mitte soll das irgendwie sein, hier zwischen Schicki-Micki-Soho-House und Niemals-zu-Späti-Tankstelle an der Prenzlauer Allee, unweit vom unfertigen Riesenbausteinekasten Alexanderplatz, auf den die Straßenbahnen viel zu erwartungsvoll zurattern – vorbei an Jana Hensel, die jetzt einen Zug Stadtluft mit Nikotin einzieht und sich freut: „Der Übergang ist hier gar nicht gelungen, alles ist unfertig, passt nicht zusammen, das mag ich.“ Die 41 Jahre junge Autorin, die gleich um die Ecke wohnt, zwischen dem Norden von Glänzlberg und dem Süden von Postkarten-Mitte, ist auch auf der ständigen Suche nach ihrem Zentrum – wenn sie Bücher schreibt über die Liebe zwischen zwei Menschen in zwei Städten oder wenn sie durch ihren Kiez spaziert, der sich langsam selbst verliert vor lauter Wichtigschönseinwollen.

Hier am Friedhof am Prenzlauer Berg, an der unscheinbaren Pflasterstraße, die so heißt wie der Stadtteil, in dem alle wohnen wollen, die nicht hier wohnen, kommt sie sich selbst am nächsten. Und der Stadt, in der sie nun schon fast ihr halbes Leben lang wohnt: „Lass uns mal zum Fernsehturm gehen!“ Vom Fernsehturm hat jedes Kind im Osten geträumt. Schon weil man von hier aus in den Westen gucken konnte. Dann war das über Nacht nicht mehr wichtig. Aber der Fernsehturm ist geblieben, als Berlins schönste Erinnerungskarte.

Die Stimme aus der Zone

Jana Hensel ist über Nacht berühmt geworden. Mit ihrem Bestseller „Zonenkinder“ hat sie dem damals jungen Osten eine Stimme gegeben (auch wenn manche Tonlage dabei von ihrem „Wir“ verschluckt wurde); sie hat Leipzig verlassen, als es noch zu ostig war, um schon streberhaft sein zu dürfen. Hensel ist in Prenzlauer Berg gelandet, als es hier westlich wurde. Ein paar Mal ist sie umgezogen, aber immer geblieben am Südhang des Berges, auf den die gleißende Sonne des Geldes scheint. Hinterm Kollwitzplatz geht’s weiter; hier in den ruhigen Seitenstraßen der Mystifizierung lebt sie mit ihrem zehnjährigen Patchwork-Sohn und vermietet noch ein Zimmer unter, damit sich das rechnet und sie nicht das tun muss, was hier viele meinen tun zu müssen.

„Ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Eigentum. Für mich ist das Freiheit“, erzählt Jana Hensel. Doch inzwischen zählt sie wohl mehr, ...

