Aktenmanipulationen und Pannen: Der Amri-Untersuchungsausschuss in Berlin hat heute im Abgeordnetenhaus als ersten Zeugen den früheren Sonderermittler Bruno Jost aufgerufen. Im Anschluss soll Ex-Innenstaatssekretär Bernd Krömer (CDU) sprechen. Krömer ist anwesend und wartet derzeit noch auf seine Zeugenaussage. Bruno Jost sagt seit 10.15 Uhr im Ausschuss aus. Es wird klar, dass sowohl die Behörden völlig unzureichend zusammengearbeitet hatten. Und dass Observation und Telefonüberwachung nicht abgestimmt worden waren.

Mehr noch: Man hätte Amri zum Beispiel „auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappen und festnehmen können“. Jost erwähnte, dass Amri mehrfach mit einer Engländerin telefoniert habe, die bei ihm nach Kokain verlangte – und mit der er sich auch verabredet hatte. Er kritisierte das LKA heftig, das die Observation nach sechs Wochen eingestellt hatte, ohne die Staatsanwaltschaft davon zu unterrichten. „Da fehlen mir fast die Worte“, sagte Jost.

Der frühere Sonderermittler sieht auch eine gewisse Mitverantwortung der Generalstaatsanwaltschaft, die sich über die polizeilichen Erkenntnisse hätte berichten lassen müssen, da die Observation für eine längere Dauer angesetzt worden war.

Und aus der Telefonüberwachung ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass Amri gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt habe. Diesen Verdacht hätte man untermauern können. „Das hätte zu einer Festnahme führen können.“

Amri war mit mehreren Alias-Namen aktenkundig. In Gesprächen mit Behördenvertretern in Berlin wollte der frühere Bundesanwalt Jost die Arbeitsbedingungen der Beamten feststellen. Bis zu 1900 Menschen hätten sich täglich im Jahr 2015 beim Lageso als Flüchtlinge gemeldet. Die Arbeitsbedingungen seien „trostlos“ gewesen, es habe an „primitivsten Voraussetzungen“ wie zum Beispiel an Tischen gefehlt. „Es herrschte ein heilloses Durcheinander.“ So seien Personen gar nicht regulär erfasst worden, oder die erkennungsdienstliche Behandlung sei mit „steinzeitlichen Methoden“ erfolgt. Bei Amri habe es dazu geführt, dass er allein beim Lageso dreimal unter verschiedenen Namen erfasst wurde.