Schon wieder ein Rekord: In diesem Jahr sind nach den vorläufigen Zahlen 1,02 Milliarden Fahrten mit den Bahnen und Bussen der BVG absolviert worden – rund zehn Millionen mehr als 2015. Damals hatte die BVG zum ersten Mal die magische Milliardengrenze überschritten. 2013 waren es noch 947 Millionen. Auch die Bilanz schließt nach Tagesspiegel-Informationen wieder mit einem Millionengewinn; allerdings nicht ganz so hoch wie 2015, als 18,3 Millionen Euro als Plus ausgewiesen worden waren.

Mehr Fahrgäste führen auch zu mehr Einnahmen. Aber der Zuwachs bringt die BVG auch in Zugzwang. Bahnen und Busse werden voller, das Angebot muss wachsen. Schon seit 2014 lässt das Unternehmen Bahnen und Busse auf vielen Linien häufiger fahren; zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember lässt die BVG unter anderem auf den meisten U-Bahn-Linien die Züge auch morgens und nachts mindestens alle zehn Minuten fahren.

Für 3,1 Milliarden Euro sollen bis 2035 neue Züge beschafft werden

Auch neue Fahrzeuge müssen her. Alte sind zu ersetzen und wegen der steigenden Fahrgastzahlen muss der Bestand zudem erhöht werden. Der Aufsichtsrat hat im Oktober die Weichen dafür gestellt. Für insgesamt 3,1 Milliarden Euro sollen bis 2035 neue Züge für U-Bahn und Straßenbahn beschafft werden. In einer ersten Tranche sollen für die U-Bahn mindestens 446 Wagen beschafft werden. Für die Straßenbahn sind zunächst mindestens 80 Zweirichtungsfahrzeuge verschiedener Längen vorgesehen.

Die S-Bahn nennt noch keine Zahlen. 2015 hatte auch sie mit 416,8 Millionen Fahrten einen Rekord eingefahren. 2014 waren es 413,9 Millionen.