"Zlatan" hat den Berliner Sommer weiter fest im Griff. Und das bedeutet heute wieder: Regenschirm statt Sonnencreme. Das Tief über Polen bringt eine Menge feuchter, kühler Luft nach Deutschland. Darum gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen erneut eine Unwetterwarnung heraus: Während der Regen im Westen Deutschlands mittlerweile nachgelassen hat, fällt in Berlin und Brandenburg bis zum Nachmittag Dauerregen mit teils unwetterartigem, ergiebigem Regen. In der Uckermark kann es bis Donnerstagvormittag regnen.

30 bis 60 Liter pro Quadratmeter sind in den vergangenen paar Tagen in der Hauptstadtregion heruntergekommen, in den nächsten 24 Stunden könnten noch einmal 10 bis 20 Liter hinzukommen, meldet der DWD.

Am Donnerstag könnte es in Berlin und Brandenburg erneute Schauer geben, die allerdings weniger stark ausfallen sollen. Zum Wochenende nimmt das Regenrisiko demnach weiter ab.

Wasser in Kellern und auf Balkonen

Der diesjährige Juni und der Juli sind so nass wie seit 54 Jahren nicht mehr, besonders der Norden und Nordosten Berlins sind betroffen. Teilweise waren ganze Straßenzüge und Unterführungen überschwemmt, Keller und Balkone standen voll, Bäume - etwa in der Neuköllner Wissmannstraße und im Sommerbad Pankow - kippten im aufgeweichten Boden um. Am Dienstag wurden die Linien der U1 und U3 mehrere Stunden lang unterbrochen, weil das Wasser einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Tsp