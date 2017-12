Die Premiere hat geklappt: Der erste planmäßige ICE, der heute über die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald gerast ist, ist auf die Minute pünktlich in München angekommen. Der Zug war um 6.30 Uhr im Berliner Hauptbahnhof abgefahren und um 11.02 Uhr in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen.

Der Zug hatte kurz in Berlin-Südkreuz gewartet

In der Gegenrichtung hatte der erste ICE laut Fahrplan zwei Minuten Verspätung, weil er im Bahnhof Südkreuz auf Fahrgäste aus einem anderen Zug, die umsteigen wollen, gewartet hat. Der ICE sollte um 11.31 Uhr im Hauptbahnhof sein und dann weiter nach Hamburg fahren. Und dann das kleine Wunder. Er hat die zwei Minuten aufgeholt und ist auch pünktlich angekommen. Am Nachmittag gab es dann mehrfach Verspätungen und auch "technische Störungen am Zug."

Die Ursache der Panne im Feier-ICE am Freitag auf der Fahrt nach München ist nach Angaben eines Sprechers immer noch nicht gefunden. Der Zug war, wie berichtet, nach der Eröffnungszeremonie für die neue Strecke von Erfurt nach Ebensfeld bei Bayern auf der Rückfahrt mit den geladenen Gästen mehrfach liegen geblieben und hatte München mit einer Verspätung von rund zwei Stunden erreicht. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es im Zug einen Defekt gegeben, sagte der Sprecher. Die Garnitur sei heute nicht im Einsatz, um weiter nach der Ursache der Panne suchen zu können.

