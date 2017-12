- An einer Apotheke nahe einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Potsdam ist am Freitag ein verdächtiges Paket gefunden worden.

- Das betroffene Gebiet wurde geräumt, das Paket von Experten entschärft.

- Eine Zündvorrichtung ist bislang nicht entdeckt worden.

- Nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 werden in diesem Jahr bundesweit Weihnachtsmärkte besonders geschützt.