Showdown im Cole-Sports-Center am Hüttenweg in Dahlem: Die CDU Steglitz-Zehlendorf hat über ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl abgetimmt. Der Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann und der CDU-Kreischef Thomas Heilmann bewarben sich beide darum - und lieferten sich seit Wochen einen Machtkampf. Zuletzt gab es Vorwürfe gegen Wellmann, in die Manipulation einer Mitgliederbefragung verwickelt zu sein. Verfolgen Sie die Ereignisse in unserem Newsblog.