Am 24. September sind die Berlinerinnen und Berlin aufgerufen, in einem Volksentscheid zu entscheiden, ob der Flughafen Tegel auch dann weiter in Betrieb bleiben soll, wenn der künftige Flughafen BER eröffnet ist oder nicht. Über diese Frage diskutierten am Dienstagabend auf Einladung des Tagesspiegels: der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), der ehemalige Präsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes Professor Helge Sodan, FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja und Matthias Brauner, Vorsitzender der CDU Siemensstadt und Vorsitzender des CDU-Forums Stadtentwicklung.

Hier können Sie die Debatte im Newsblog nachlesen:

Auf unserer Sonderseite finden Sie weitere Informationen. Und hier sehen Sie, wie viel Stadt Tegel verbraucht.