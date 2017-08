Am Freitagnachmittag wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Baumschulenweg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 27-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Leichtkraftrad von der Johannisthaler Chaussee aus die Zufahrt zur BAB 113 in Richtung Grenzallee und musste hinter einem VW anhalten. Der 79-jährige VW-Fahrer hatte an einem Stoppschild, das sich am Ende der Zufahrt befindet, angehalten. Ein dahinter fahrender Porsche-Fahrer übersah den stehenden Roller offenbar, fuhr auf und schob das Zweirad auf den VW. Rettungssanitäter brachten den Rollerfahrer mit Arm-, Rumpf- und Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)