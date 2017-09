Das lange Warten am S-Bahnhof Hoppegarten und an den Shuttlebussen blieb zum Abschluss des Festivals Lollapalooza am späten Sonntagabend aus. Nach Angaben der Bundespolizei, die für den Bahnhof zuständig ist, war die Lage entspannter als am Vorabend. Auch Hoppegartens Bürgermeister, Karten Knobbe (Linke) ist mit dem Abschluss zufrieden. "Wir haben gezeigt, dass es geht." Die Absperrungen an den Shuttlebus-Terminals seien so umgebaut worden, dass man den Strom der Menschen besser kanalisieren konnte. Gegen halb 1 Uhr in der Nacht seien die letzten Besucher abgereist.

Am Sonnabend sah die Situation in der Nacht noch ganz anders aus: Besucher berichteten von langen Wartezeiten auf S-Bahnen und Shuttlebusse, im Gedränge erlitten 40 Menschen Kreislaufzusammenbrüche und andere Verletzungen. Manche Besucher berichteten, dass sie länger als drei Stunden brauchten um vom Festivalgelände kurz hinter der Stadtgrenze bis ins Berliner Zentrum zu kommen.

Kehrt das Lollapalooza nach Hoppegarten zurück?

Der Veranstalter machte der S-Bahn Vorwürfe, in der Nacht keine höhere Taktung eingesetzt zu haben, die BVG wiederum sah Fehler beim Veranstalter. Am zweiten Abend wollten die Festivalorganisatoren mehr Busse einsetzen und die Kommunikation mit den Festivalgängern verbessern, die S-Bahn kündigte vorab an, auch nach Betriebsschluss bei Bedarf Bahnen der S5 fahren zu lassen.

Ob das Festival im nächsten Jahr wieder auf der Rennbahn stattfindet, entscheiden Organisatoren und Rannbahnbetreiber gemeinsam - sie haben einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. "Wenn es bleibt, dann muss es genauso wie am Sonntagabend organisiert werden", verlangte Bürgermeister Knoppe sagte. Für die nächsten Tage sei eine große Auswertungsrunde mit allen Akteuren geplant.