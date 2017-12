Die französische Holding FDM Management investiert in ihr Hotel Mercure rund zwei Millionen Euro. Das bestätigte Hoteldirektor Marco Wesolowski am Mittwoch. Demnach sollen in den kommenden Wochen umfangreiche Renovierungsarbeiten beginnen. In den Gästezimmern des 17-geschossigen Gebäudes würden Böden, Decken, Wände, Mobiliar und die Technik erneuert. Geplant seien auch neue raumlufttechnische Anlagen und eine Umstellung des Beleuchtungskonzeptes. Es handele sich „quasi um ein Lifting in Vorbereitung auf das 50-jährige Bestehen in 2019“, sagte Wesolowski.

Über die Zukunft des Hotelgebäudes war lange erbittert gestritten worden. Im September 2016 hatte sich die Stadtspitze im Zuge des damals erzielten Mitte-Kompromisses mit der oppositionellen Linke-Fraktion von den jahrelangen Bemühungen zum Kauf und Abriss des 1969 eröffneten Hotels verabschiedet.