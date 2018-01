Der Flug Nummer UA 962 aus Newark / New Jersey war am Montagmorgen auf dem Weg nach Tegel, als der Pilot einen möglichen Notfall meldete. Es gebe Probleme mit den Landeklappen. Daher wurde eine so genannte Sicherungslandung eingeleitet, wie Flughafensprecher Lars Wagner bestätigt, vorsichtshalber wurde die Flughafenfeuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt.

Zudem machten sich 116 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr wegen "einer drohenden Notlandung" auf den Weg zum Flughafen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Allerdings bestätigten sich die befürchteten Probleme dann offenbar doch nicht, die Boeing 767-300 konnte nach Angaben des Flughafensprechers um 8.07 Uhr ohne Zwischenfälle in Tegel landen. 35 Passagiere waren an Bord.

Nach der Landung wird die Maschine jetzt in Tegel untersucht. Daher fällt der für heute geplante Rückflug in die USA aus - eine "technische Verspätung". Die Passagiere bleiben vorerst in Berlin, voraussichtlich am Dienstag soll die Maschine dann nach New Jersey abheben.