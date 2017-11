Im Zusammenhang mit dem Raub der Goldmünze aus dem Bodemuseum haben unbekannte Täter offenbar versucht, Spuren der Tat in einem von der Polizei sichergestellten Auto zu vernichten. Einen entsprechenden BZ-Bericht bestätigte am Dienstag der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Laut BZ waren die Täter am 5. Juli in eine Halle der Polizei an der Belziger Straße in Schöneberg eingedrungen und hatten das Innere eines Audi A 6 mit Schaum aus einem Feuerlöscher besprüht.

In dem Auto hat die Polizei nach Angaben von Steltner „Goldanhaftungen“ entdeckt, daher gebe es Verbindungen zu dem Münzraub im Frühjahr. Möglicherweise handelt es sich um das Fluchtfahrzeug. Der Audi war nach einem illegalen Autorennen sichergestellt worden. „Der Angriff auf die Spurenlage im Fahrzeug war erfolglos“, sagte Steltner. Zwei Verdächtige sitzen weiter in U-Haft.