Wir müssen uns der Wahrheit stellen: Der Döner, vermutlich das liebste Gericht der Berliner an stressigen Abenden oder in durchzechten Nächten, er kommt aus der Türkei. Trotzdem hat er in Deutschland seit den 1970ern Tradition. Umso beschämender, dass der bis gestern größte Döner der Welt weder in Deutschland, noch in der Türkei gebaut wurde: Seit 2004 hielten die Australier den Rekord mit einem gefüllten Fladenbrot von 413 Kilogramm.

Ziel war ein 988-Kilo-Döner

Doch jetzt ist Deutschland Rekord-Döner-Land, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Am Freitag holte der Radiosender 98.8 Kiss FM den Weltrekord in die zweite Heimat des Fladenbrots. 988 Kilo sollte das Teil wiegen, mehr als das Doppelte des australischen Exemplars. Das ist in etwa genauso übertrieben groß, wie der Austragungsort, die Mall of Berlin. Überwacht wurde alles von Olaf Kuchenbecker, einem Sachverständigen des Rekord-Institutes für Deutschland.

Ab 13.30 Uhr ging das Bauen los. Schaulustige im Hof der Mall starrten hungrig auf die aufgebauten Zelte, suchten verzweifelt nach dem übergroßen Dönerspieß. Doch der war nicht zu sehen. Das Fleisch wurde vorgegart geliefert. Es sollte ja schön warm sein, wenn der Döner um 16 Uhr fertig ist und – in kleineren Portionen, weil Niemandes Hände eine Tonne Döner packen können – an die Menschen verschenkt wird.

Des Riesendöners Inneres

Doch was soll rein in den Riesen-Döner? Ein kleines Rezept für den ganz großen Hunger: 450 Kilo Fleisch, 369 davon vom Kalb, 40,5 vom Rind, 18 Kilo vom Lamm. Das sind etwa zwei Kälber, ein Siebenundzwanzigstel Rind und zwei Lämmer. Dazu kommen jeweils 60 Kilogramm Rotkohl, Weißkohl und Salat. Außerdem müssen 20 Kilo Zwiebeln in Ringe geschnitten werden, diese Arbeit ist vermutlich die unbeliebteste.

Vergleichsweise attraktiv wirken auf den Küchenhelfer dadurch die 30 Kilo Tomaten und 20 Kilo Gurken. Für die Soße braucht es jemanden mit starken Armen: 130 Liter müssen angerührt werden. Außerdem braucht es zwei rechteckige Brote, so von 111 mal 158 Zentimeter, von jeweils vier Menschen aufgebahrt.

Nach dem Weltrekord wurde der Döner gemeinschaftlich verspeist. Foto: Gregor Fischer/dpa

Das Gewicht lässt sich hierbei leider nicht vorher festlegen, da es von der Luftfeuchtigkeit abhängt. Wichtig ist lediglich, dass die Brote dick genug zum Spalten sind und sich so überlappen, dass sie als eines durchgehen können.

Ob alle Zutaten hineinpassen, ist dann eine Frage der Schichtung, denn manches fällt ja auch raus. Erst am Ende wollte Kuchenbecker etwa das Gewicht des Berliner-Super-Döners feststellen: 847 Kilo. Dass die beiden Brote dabei auseinanderbrachen, ist zwar unschön, aber keine Tragödie. Selbst das halbierte Gewicht von 423,5 Kilo ist noch immer Weltrekord.