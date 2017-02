Rund 220 Lehrer, über 4000 Schüler: Das Oberstufenzentrum Handel I in Kreuzberg gilt als größte Schule der Stadt. Nun muss sie an diesem Freitag und Montag komplett schließen - bis mobile Toiletten aufgebaut sind.

"Es funktionieren nur noch rund 20 Prozent der Toiletten", begründet Schulleiter Klaus-Peter Scharke den Schritt, den er mit der Schulaufsicht abgesprochen hat.

Am Donnerstag gab es eine Begehung mit den Verantwortlichen der Berliner Immobilienverwaltung, die für die Schulen in Landesträgerschaft zuständig ist und damit auch für alle beruflichen Schulen. Dabei bestätigte sich all das, was die Schule seit Tagen vorgebracht hatte: Ein wichtiges Abwasserrohr war geplatzt, und die Fäkalien tropften in das Lüftungssystem.

Sanierungsstau liegt bei 320 Millionen Euro

Somit gibt es an der Schule ein doppeltes Problem: Die Gefahr, dass Keime in die Raumluft dringen und die fehlenden Toiletten. Angesichts dessen wurde am Donnerstagmittag beschlossen, die Schule vorläufig zu schließen.

Die Schule habe "seit Jahren" auf die maroden Abwasserrohre hingewiesen, sagte Scharke auf Anfrage. Dem Tagesspiegel liegen Mails vor, aus denen hervorgeht, dass die akuten Probleme sich schon vor den Winterferien zeigten. Allerdings hat die BIM noch mehr Baustellen: Auf rund 320 Millionen Euro wird der Sanierungsstau der Berufs-und Eliteschulen veranschlagt, für die die BIM zuständig ist. Diese Zahl wurde im Zusammenhang mit dem aktuellen Gebäudescan ermittelt. Das Ausmaß der Probleme ist allerdings schon lange bekannt.