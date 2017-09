Kerzenständer aus Alltagsgegenständen

Plastikbecher oder Deckel von Flaschen sind nicht immer Müll. Manchmal kann man daraus auch noch etwas Schönes herstellen.

Geflüchtete helfen aus Alltagsgegenständen Neues zu schaffen. Foto: Helke Ellersiek

Das hat auch die Upcycling-Aktion der Wohnungsbaugenossenschaft Berlin (WBM) gezeigt. Im Heizhaus der Mitarbeiteroase haben am Freitag über den Tag hinweg etwa 70 Freiwillige gemeinsam mit Geflüchteten Wohnaccessoires aus Alltagsgegenständen gebastelt - zum Beispiel eine Menge Kerzenständer.

Die Bastelutensilien hatten die Mitarbeiter vorher gesammelt. Am Ende durften die Helfer die Werke mitnehmen oder verschenken.

Kinder nähen selber

Markus Naefe und eine Helferin bei der Aktion "Aus Alt macht Neu" im Soldiner Kiez. Foto: Markus Hüttmann

„Ich habe Recht, ein Kind zu sein“. So heißt das von dem Nachbarschaftsverein „Mensch im Mittelpunkt“ ins Leben gerufene Projekt, das Kinder von größtenteils suchtkranken Eltern aus dem Soldiner Kiez und Umgebung betreut und ihnen ein Stück Orientierung im Leben bietet.

Durch das Projekt haben die Kinder aus dem Kiez Räume zu spielen und auch zu lernen. Das war Ursprung der Idee, die das Team um Ivana Kuzzmanovic-Naefe für den Aktionstag für ein Schönes Berlin hatte: Bei der Aktion „Aus Alt mach Neu“ sollten aus alten, verschlissenen Klamotten neue Kleidung entstehen.

An handwerklicher Arbeit interessierte Mädchen waren dazu eingeladen, am Samstag in den Räumen des Vereins ihre Fertigkeiten unter anderem im Stricken und Nähen zu üben.

Leben im alten Stadtschloss

Elke Fenster rupft behutsam Unkraut aus. Zweimal im Jahr pflegt die Geschäftsführerin des Stadtschlosses Moabit zusammen mit Ehrenamtlichen die Blumenbeete. Es regnet zwar, doch der Stimmung tut das keinen Abbruch.

Das Nachbarschaftshaus bietet ein buntes Programm: „Stadtschloss Kids“ heißt das Freizeitangebot für Jugendliche, dazu kommt eine Kiezbibliothek und eine umfangreiche Sozial- und Pflegeberatung. Auch Sprach- und Computerkurse werden regelmäßig angeboten.

Was das Stadtschloss besonders macht? „Bei uns gibt es keinen Zwang. Die Leuten können einfach dazukommen“, sagt Fenster.

Auf dem Gelände steht auch eine Kita. Das Zentrum in der Rostocker Straße wird getragen vom Verein Moabiter Ratschlag, der das Ehrenamt im Stadtteil bündelt. Neben dem Nachmittagsprogramm gibt es dort wochentags auch ein kostengünstiges Mittagessen.

Samstags machen wir was uns Spaß macht

Gemeinsam puzzlen mit der Lebenshilfe im Dohnagestell. Foto: Ken Münster

Im Dohnagestell 10 wirft der erste Stock an diesem verregneten Samstag ein gemütliches Licht auf die Einfahrt. Zwischen Fachwerkbalken sind zwei große Holztische zusammengeschoben, ein halb fertiges Puzzle liegt aus.

Jeden Samstag zwischen 14 und 18 Uhr kommen hier Ehrenamtliche der Lebenshilfe und Menschen mit Behinderungen zusammen.

Heute ist es eine kleine Runde – die erste nach den Ferien. „Es geht darum, zusammen Freizeit zu verbringen. Nicht darum, den Leuten zu sagen, was sie wollen“, sagt Fabian Schmidt.

Sabrina, die ganz in der Nähe wohnt, ist sich da sicher. Sie fragt: „Können wir mal wieder in die Bowlinghalle?“

Auch Ausflüge stehen nämlich auf dem Programm. Schmidt ist seit 2009 dabei. „Wir sind mehr als nur Betreuer“, sagt er. Wer Freundschaften knüpfen will, ist im Dohnagestell am Samstag dafür herzlich willkommen.