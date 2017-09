Eine saubere Schule für die Erstklässler

Putzen ist langweilig? Von wegen! Wenn in der Carl-Bolle-Grundschule in Moabit-West die 400 Schülerinnen und Schüler gemeinsam anpacken, herrscht Bombenstimmung.

Zweimal im Jahr wird wie am Freitag jede Ecke des Schulgeländes von Schmutz und Müll befreit. Für die Einschulung der Erstklässler am Sonnabend ist also alles blitzeblank.

„Manche denken, dass es egal ist. Aber wir wollen uns ja auch wohlfühlen“, sagt Ammara aus der fünften Klasse. Und Klassenkameradin Nazlican fügt hinzu: „Wenn Müll rumliegt, können wir auch nicht spielen“.

Sabine Slepicka ist begeistert: „Es ist eine Menge, aber die Kinder sind hoch motiviert.“ Die Lehrerin für interkulturelle Erziehung hat die gemeinsame Sache initiiert.

Die Berliner Stadtreinigung stellt Besen, Zangen, Müllsäcke und Handschuhe bereit. Letztere dürfen die Kinder sogar behalten – es winkt also eine Belohnung für die harte Arbeit.

Kuchenbasar statt Steuersystem

Im ersten Stock der Gesundheitsakademie der Charité riecht es süß und lecker. Eigentlich ist für die 20 Teilnehmenden des Deutschkurses heute das Steuersystem dran. Doch zwischen 11:00 und 12:00 Uhr ist Pause - Kuchenbasar.

Die Geflüchteten aus neun Ländern verkaufen gegen Spende selbstgemachten Kuchen. Der Erlös geht an die UNO-Flüchtlingshilfe. Sie nehmen Teil an einem einzigartigen Programm: Drei Tage Deutschkurs, zwei Tage Praktikum im Gesundheitswesen.

Viele haben bereits eine Ausbildung. Die 24-jährige Chasline Tezangue aus Kamerun findet die Kuchen lecker, doch klagt: "Um fünf Uhr schon müssen wir fürs Praktikum aufstehen!"

Träger des Programms sind Charité, Vivantes und das BAMF. Den Kuchenbasar möchte man auf jeden Fall wiederholen.