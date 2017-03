Die Berliner AfD hat angekündigt, das umstrittene Foto des AfD-Abgeordneten Frank Scheermesser mit Hertha-Profi Marvin Plattenhardt aus dem Twitter-Account des Landesverbandes zu löschen. Im Account des Berliner Landesverbandes der AfD ist es auch nicht zu finden. Im Twitter-Account der Berliner AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus aber taucht der Tweet nach wie vor auf. Hertha BSC hat deshalb am Dienstag beim Landgericht einen Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. AfD-Fraktions-Pressesprecher Andreas Heinzgen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Scheermesser hatte dem Tagesspiegel am Montag erklärt, er sei „in letzter Konsequenz bereit“, sein umstrittenes Foto mit dem Hertha-Profi Marvin Plattenhardt „löschen zu lassen“. Der sportpolitische Sprecher der AfD-Fraktion hatte nach dem Hertha-Spiel gegen Dortmund im VIP-Raum des Olympiastadions mit Plattenhardt ein Foto gemacht und dies auf dem AfD-Twitteraccount veröffentlichen lassen. Plattenhardt distanzierte sich vor dieser Aktion. „Ich hatte keine Ahnung, mit wem ich mich fotografieren lasse“, hatte der Profifußballer erklärt.

Er forderte die AfD auf, das Foto zu löschen. Am Montag lag nach Informationen des Tagesspiegel ein anwaltliches Schreiben von Hertha BSC bei der AfD-Fraktion vor. Darin wurde die Fraktion aufgefordert, die Tweets bis Montag, 19 Uhr, zu löschen.

Hertha sieht "keinen weiteren Gesprächsbedarf"

Scheermesser hatte die Entscheidung über eine Löschung allerdings von einem Gespräch zwischen der AfD-Fraktion und Hertha abhängig gemacht. Dieses Gespräch fand am Montagnachmittag zwischen AfD-Fraktions-Pressesprecher Andreas Heinzgen und Hertha-Pressesprecher Marcus Jung statt. Bei diesem Gespräch ergab sich, dass Hertha BSC kein Interesse an einer weiteren Behandlung des Themas hat. "Hertha hatte nochmal erklärt, dass es den Spieler unterstützen werde und keinen weiteren Gesprächsbedarf sehe", sagte Heinzgen. Diesen Standpunkt hatte Hertha am Montag schon zuvor einer Pressemitteilung klar gemacht.

Scheermesser erklärte, er könne die Aufregung nicht verstehen. „Das habe ich nonchalant gemacht. Das war nicht als politische Aktion gedacht gewesen.“ Er räumte ein, dass er sich Plattenhardt nicht in seiner politischen Funktion vorgestellt habe. AfD-Pressesprecher Torsten Elsholtz nannte die Aktion „nicht ideal“.