Bei Berlins Schulsanierung gibt es nach wie vor eine enorme Diskrepanz zwischen Wollen und Können. Dies belegt die aktuelle Bilanz der Senatsbildungsverwaltung. Demnach wurde von den vorhandenen Millionensummen abermals nur ein Bruchteil ausgegeben. Das gilt vor allem für die außerordentlichen Mittel aus dem Sondervermögen wachsende Stadt (SIWA), aber teilweise auch für die regulären Bezirksmittel, wie jetzt eine Anfrage von Mario Czaja (CDU) ergab.

Im extremsten Fall wurde 2016 kein einziger Euro ausgegeben – von drei Millionen Euro, die eigentlich bewilligt waren. Dieser Fall betrifft ausgerechnet eine Schule in schwieriger sozialer Lage, die Ernst-Reuter-Sekundarschule in Gesundbrunnen: Der marode Bau sollte 2016 besagte drei Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt aus SIWA-Mitteln bekommen. Nun stellt sich heraus: Kein einziger Euro wurde tatsächlich ausgegeben.

Nur rund 15 Prozent der SIWA-Gelder wurde ausgegeben

Das vergebliche Warten auf Bautrupps haben aber auch Schulen in anderen Bezirken erlebt. So sollte die Spandauer Schule am Windmühlenberg 2,5 Millionen Euro für Umbau und Erweiterung bekommen, aber „kassenwirksam verausgabt“ wurden nur 2000 Euro. In Marzahn-Hellersdorf waren 1,4 Millionen Euro für die Grundsanierung der Sporthalle an der Friedrich-Schiller-Grundschule gedacht, aber es flossen nur 19.300 Euro. Die Fertigstellung wird für 2018 geplant. Wenn man alle rund 40 SIWA-Schulsanierungen betrachtet, ergibt sich, dass nur rund 15 Prozent der Gesamtsumme ausgegeben wurden.

Etwas besser fällt die Bilanz für die regulären Bezirksmittel aus. Hier gibt es Bezirke wie Lichtenberg, die ihr Geld komplett ausgegeben haben, allerdings auch Bezirke wie Reinickendorf, in denen von 1,4 Millionen nur 200.000 Euro flossen.

Die Bezirke begründen die Verzögerungen zumeist mit Personalmangel, der aus den Einsparungen früherer Jahre und inzwischen auch aus Nachwuchsmangel resultiert.

Hier geht es zur schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Mario Czaja und der Antwort der Senatsbildungsverwaltung.