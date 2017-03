Spektakulärer Diebstahl am Bodemuseum in Berlin-Mitte: Am frühen Montagmorgen haben bisher unbekannte Täter eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze entwendet. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel.

Wohl in Zusammenhang mit dem Einbruch, der sich gegen 3.30 Uhr zugetragen haben soll, gab es am Montagmorgen einen Polizeieinsatz am Hackeschen Markt. Dort wurde eine Leiter aus dem Gleisbett geborgen. Ob diese für den Einbruch verwendet wurde, ist noch nicht bestätigt. Der S-Bahnverkehr auf den Linien S5, S7 und S75 war für knapp zwei Stunden unterbrochen.

Kamen die Einbrecher über die S-Bahntrasse? Eine Leiter im Gleisbett und keine erkennbaren Einbruchsspuren an den Wasserseiten... Foto: Stefan Jacobs

Zu den Wasserseiten hin sind am Montagmittag keine erkennbaren Einbruchsspuren zu sehen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Einbrecher über die S-Bahntrasse gekommen sind und in den oberen Bereich des Gebäudes eingestiegen sind. Überwachungskameras am Baustellenzugang filmen allerdings nur auf Ebene des Erdgeschosses.

Dickes Ding. Der "Big Maple Leaf" mit dem Konterfei von Queen Elizabeth II. ist verschwunden. Foto: Reinhard Saczweksi/promo

Die gestohlene Goldmünze zeigt Queen Elizabeth II. Sie hat einen Nennwert von einer Million Dollar. Sie trägt den Namen "Big Maple Leaf" und hat aufgrund ihres extrem hohen Feingoldstandards sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Wie die Täter ins Museum eindrangen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund des Gewichts der Beute muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Einbrecher handelte.