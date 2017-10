Die Schäden durch Sturm „Xavier“ sind noch längst nicht verkraftet, da fegte am Sonntag schon Sturmtief „Herwart“ durch Berlin und Brandenburg. Der „Ausnahmezustand Wetter“ galt ab dem frühen Sonntagmorgen – die Feuerwehr kümmerte sich um umgestürzte Bäume und einstürzende Baugerüste, auch sämtliche freiwilligen Feuerwehren waren im Dauereinsatz, zudem kam Unterstützung von sechs Einheiten des Technischen Hilfswerks. Mehr als 200 Einsätze fuhr die Berliner Feuerwehr allein in den ersten Stunden des Tages. Bis 16 Uhr waren es 500 wetterbedingte Einsätze, der Ausnahmezustand wurde allerdings um 15 Uhr beendet.

Auf der Schiene ging nichts mehr

Besonders betroffen war der Fernverkehr der Bahn. Berlin war auf der Schiene nicht mehr zu erreichen oder zu verlassen. Über Stunden fielen S-Bahn-Fahrten aus, der Regionalverkehr brach vorübergehend fast komplett zusammen, und auch die U-Bahn fiel auf dem offenen Streckenabschnitt nach Krumme Lanke drei Stunden aus. Der Fährbetrieb der BVG musste ebenfalls eingestellt werden. Busse und Straßenbahnen konnten bis auf wenige Ausnahmen weiterfahren. Beim Sturm „Xavier“ hatte die BVG den Betrieb vorübergehend komplett ruhen lassen.

In Strausberg entgleiste am Sonntag- morgen um 6.10 Uhr eine S-Bahn kurz hinter dem Bahnhof Hegermühle; es saßen nur acht Fahrgäste darin, verletzt wurde niemand. Die Bahn war zuvor gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Auch in Kaulsdorf und in Schöneberg fuhren S-Bahnen gegen umgestürzte Bäume, verletzt wurde niemand.

Im Bundesvergleich kam die Region Berlin-Brandenburg offenbar noch recht glimpflich davon. Dabei gab es auch hier massive Beeinträchtigungen. Beim Einsturz eines Gerüstes am Schöneberger Ufer wurde eine Person verletzt. In der Uhlandstraße war die Feuerwehr wegen eines abgedeckten Daches im Einsatz. Auch in Brandenburg hat „Herwart“ zahlreiche Bäume umstürzen lassen; zeitweise waren dadurch auch Bundes- und Landstraßen blockiert. Größere Schäden wie bei „Xavier“ registrierte das Lagezentrum in Potsdam allerdings nicht.

Besonders ungünstig stand das abgebildete Auto. Foto: REUTERS

Schäden noch nicht absehbar

Meist mussten Feuerwehr und Retter vor allem im Süden und Norden des Landes wegen Bäumen oder herabgestürzter Äste ausrücken. Der Südwestkirchhof Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) wurde vorsorglich geschlossen. Durch Sturm „Xavier“ seien bereits zahlreiche Bäume geschädigt worden, deshalb sei die Schließung am Sonntag unumgänglich gewesen, hieß es. Wer in Brandenburg mit dem Zug unterwegs war, musste hoffen. Zahlreiche Linien waren gesperrt. Die wichtigste Strecke im Regionalverkehr, der RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder), nahm am Nachmittag den Betrieb wieder auf, ebenso der Prignitzexpress.

Vom Bahn-Fernverkehr blieb die Hauptstadtregion abgeschnitten. Auf der Strecke nach Hamburg wurde die Oberleitung durch umgestürzte Bäume beschädigt. Auch Richtung Stralsund, Leipzig, Dresden, Erfurt und Dortmund ging nichts mehr. Wann die Züge wieder fahren werden, konnte die Bahn am Sonntag noch nicht sagen.

Generell hatte sich die Lage aber ab Mittag wieder beruhigt; der Deutsche Wetterdienst nahm die Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg zurück.

Der Sturm ließ am Schöneberger Ufer ein Gerüst einstürzen. Foto: dpa

Die Schäden durch „Herwart“ sind noch längst nicht absehbar; sie sind in Berlin gerade erst für den stürmischen Vorgänger erfasst. „Xavier“, der am 5. Oktober wütete, hat demnach rund 10 000 Berliner Park- und Straßenbäume auf dem Gewissen – entweder zerstört oder so stark beschädigt, dass sie noch gefällt werden müssen. Dies hat der Senat bei den Bezirken abgefragt. Berlin hat knapp eine Million gezählte Bäume, davon fast 440 000 Straßenbäume. Deren Pflege kostet jährlich um die 20 Millionen Euro.

Schäden durch umstürzende Bäume zahlt in vielen Fällen die Versicherung, wobei dann der jeweilige Einzelfall zu prüfen ist. Stürzt ein Baum auf ein Haus und beschädigt es, deckt in vielen Fällen die Gebäudeversicherung den Schaden ab, ebenso bei abgedeckten Dächern. Trifft der eigene Baum das Auto des Nachbarn, kommt zum Beispiel die Haftpflichtversicherung zum Zuge. Der teuerste Sturm war „Kyrill“ im Januar 2007. Er kostete die Versicherungen 2,4 Milliarden Euro.