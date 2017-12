Es ist ein Bild zum Träumen im Advent. Winterliche Häuser erstrahlen in weihnachtlichem Glanz, eingepackt in eine Glaskugel, die an einem geschmückten Tannenbaum hängt. Hier sitzt man schon gemütlich mit Familie und Freunden beisammen und sehnt den Tag herbei, an dem es endlich Geschenke gibt. Und den Tag, an dem mal richtig viel Schnee im Winter fällt.

Luise hat das Bild gemalt, sie geht in die 5. Klasse der Scharmützelsee-Grundschule in Schöneberg. „Ich liebe Weihnachten“, sagt sie. Und sie liebt das Malen – das kann jeder sehen.

Das Gewinner Festbild. Bild: Luise

Luises Bild lag in dieser Woche dem Tagesspiegel als Postkarte bei. Denn es hat den Sonderpreis unserer Redaktion beim traditionellen Malwettbewerb der PIN AG gewonnen. Als Belohnung gab es einen Klassensatz Tablets fürs moderne Lernen, den wir in dieser Woche unter großem Jubel bei den Schülern vorbeigebracht haben. Das freute auch Klassenlehrer Sven Riechert, der sich dadurch auszeichnet, das einzige moderne Smartboard der ganzen Schule für seine Kinder organisiert zu haben. Er will nicht mehr in der Kreidezeit lehren.

Schülerin Luise hat mit ihrem Kunstwerk „Die Weihnachtskugel“ gewonnen. Die Urkunde wurde von Peter Kaiser, Teamleiter Marketing... Foto: Mike Wolff

Zeitlos schön ist Luises Bild. Und in ihrer Klasse ist sie jetzt natürlich der Star. Das kann eigentlich nur der Weihnachtsmann toppen. Noch zwei Wochen.