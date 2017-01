Ein Name ist für den kleinen Eisbären zwar noch nicht gefunden, dafür übt sich der Nachwuchs schon fleißig bei der Nahrungsaufnahme. In einem neuen Video des Berliner Tierpark ist der kleine Eisbär mit seiner Mutter beim Essen zu sehen. Erstmals versucht sich der Kleine dabei schon am Fleisch.

Name gesucht

Seit vergangenen Freitag ist nun sicher, dass es ein Junge ist. Die Namenssuche für den weißen Nachwuchs ist also in vollem Gange.

Bis zum ersten Februar nehmen die Paten Radio Berlin 88,8 und der Berliner Verlag Vorschläge entgegen, dann suchen sie zusammen mit dem Tierpark Berlin den schönsten und passendsten Namen heraus. Vorgaben gibt es nicht, nur hat Tierparkdirektor Andreas Knieriem eine Bitte: "Ein kurzer Name, der zum Herkunftsgebiet des Eisbären passt, wäre gut.“ Die Eltern Tonja und Wolodja stammen aus Russland. 14 Tage müssen sich die Eisbär-Fans noch bis zur Bekanntgabe gedulden.