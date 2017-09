... als wir vor dem Fernseher den Putschversuch verfolgten - in Angst um unsere Söhne, die nebenan schliefen.

Ich war mein ganzes Leben in Istanbul. Mein Ehemann Ali und ich haben mit unseren beiden Söhnen in Moda, Kadiköy – einem Bezirk auf der asiatischen Seite der Stadt gelebt. Wir sind wegen unserer Kinder nach Moda gezogen, dort gab es immerhin etwas Grün. Wir haben gedacht, wir würden dort für immer bleiben. Es sollte anders kommen.

Ich habe Politikwissenschaft an der Bogaziçi Universität in Istanbul studiert und zu den 1920er Jahren und dem Völkermord an den Armeniern recherchiert. Mein Vater ist Armenier, meine Mutter ist Jüdin. Beide haben den Militärputsch von 1980 miterlebt und mir und meiner jüngeren Schwester daher immer geraten: „Haltet euch von politischen Veranstaltungen fern. Ihr könnt nichts ändern und werdet bloß verletzt.“

In den 90er Jahren, als ich studierte, habe ich den Bezirk Taksim entdeckt: Junge Menschen saßen auf dem Gehweg, tranken, gingen aus. Dann änderten sich die Dinge langsam: Unser öffentliches Leben wurde immer kleiner. Die AKP-Regierung verbot es den Restaurants und Bars, Tische im Freien aufzustellen oder die Gäste draußen trinken zu lassen. Taksim fing an, seinen ursprünglichen Charme zu verlieren. Und unser soziales Leben wurde in Wohnungen eingesperrt. 2013 ist Taksim dann zum Schauplatz der Gezi-Proteste geworden.

Am 31. Mai, als sich die Proteste hochgeschaukelt hatten, verfolgten Ali und ich die Geschehnisse auf Twitter. Wir haben sofort diesen Funken gespürt, der zu etwas Großem hätte werden können. Wir haben gleich am Morgen meine Mutter angerufen, haben ihr unseren Sohn gegeben und sind zu den Demonstrationen gegangen. Ein bisschen schuldig haben wir uns gefühlt, aber wir wussten: Eines Tages wird er davon erfahren und uns fragen, wo wir damals waren. Wir mussten hingehen, schon aus historischer Verantwortung.

Von da an sind wir fast jeden Tag bei den Protesten gewesen. Wir hatten Bauarbeiterhelme auf und Atemschutzmasken. Wir haben gesungen und demonstriert. Ali und ich fühlten uns wieder wie Kinder. Oft sind wir mit vom Pfefferspray geröteten Augen nach Hause gekommen. Wir haben wirklich geglaubt, die Regierung würde zurücktreten. Es ist aber niemand zurückgetreten. Und im September, als die Proteste zu Ende gegangen waren, sind wir einfach heimgekehrt, in unseren Alltag.

Zwei Jahre vergingen, der Funke hat sich nie wieder entzündet. Am 15. Juli wollten Ali und ich einen Film ausleihen, unsere zwei Söhne schliefen. Dann haben wir auf Twitter gesehen, dass die Bosporus-Brücke gesperrt war. Gegen elf Uhr nachts hatte ich das Gefühl: Das ist ein Putsch. Wir konnten es nicht glauben, ein Putsch im Jahre 2016!

Ich hatte große Angst um meine Kinder. Am Morgen war der Putsch gescheitert, trotzdem habe ich mich gefühlt, als müsste ich mich übergeben. Also habe ich mich an meinen Computer gesetzt, habe E-Mails geschrieben an meine Kollegen aus Berlin und gefragt, ob es eine Stelle für mich gibt.

Berlin fasziniert mich schon, seit ich „Die Madonna im Pelzmantel“ von Sabahaddin Ali gelesen hatte. Ich wollte immer hierher, in die Stadt purer Liebe und Verzweiflung. Außerdem: Ich habe schon einmal hier gelebt, 2009, als ich hier als Postdoktorandin gearbeitet habe.

Meine Kollegen haben sofort geantwortet, und wirklich: Es gab eine Stelle. Am 1. Oktober 2016 waren wir in Berlin.

An dem Wochenende fand gerade das Kürbisfest in der Akazienstraße statt und ich habe mich sofort sorgenfrei und wie zu Hause gefühlt. Die Menschen sind offen und man muss hier nicht unbedingt auf Türkisches verzichten. Ich arbeite nun an meinem zweiten Buch über das Leben von Kindern im Ersten Weltkrieg. Am liebsten schreibe ich auf meiner Arbeit am Leibniz-Zentrum Moderner Orient. In der Türkei habe ich immer offen über den Völkermord an den Armeniern geschrieben – in jüngster Zeit hatte ich das Gefühl, mich selbst zensieren zu müssen. Das muss ich hier nicht.