Auch dieses Jahr veranstaltet die Polizei in Berlin wieder ein Twitter-Marathon. Von Freitagabend 19 Uhr bis Sonnabend 19 Uhr veröffentlicht die Polizei unter dem Hashtag #24hPolizei alle Einsätze in Berlin. Ein ironischer Unterton ist dabei keine Seltenheit. Zum dritten Mal findet die Twitter-Aktion der Polizei schon statt. In der Netzgemeinde wird die Aktion meist sehr positiv aufgenommen. Die Polizei möchte mit ihrem Twitter-Marathon über ihre Arbeit informieren und Werbung für sich als Arbeitgeber machen.

Unter den Tweets lassen sich auch immer wieder Kryptisches finden: Wer waren wohl die drei ungebetenen Gäste?

Die Polizei scheint nach wenigen Minuten auch schön ganz beswingt beim Twittern zu sein

Hoffentlich haben sie auch einen Klempner dazu angerufen oder können Polizisten auch das Leck beheben?