Bei der zehnten Sitzung des Amri-Untersuchungsausschusses werden heute Beamte aus dem LKA Düsseldorf und Berlin gehört. Interessant ist die Aussage des Zeugen M. „Es war beim LKA Berlin niemand erreichbar aus der Führungsebene.“ Und das genau zu dem Zeitpunkt, als der spätere Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri mit dem Flixbus am 18. Februar 2016 nach Berlin fuhr – und das LKA Düsseldorf die Kollegen darüber um 7 Uhr morgens informierte. Das LKA Düsseldorf bat dringend um eine verdeckte Observation. Man habe zwar am Morgen des 18. Februar mit zwei Berliner Beamten gesprochen. Diese seien aber danach nicht mehr erreichbar gewesen. Sie seien auf einem „Führungskräfteseminar“ gewesen, sagte Zeuge M. Deshalb habe niemand in Berlin ein Observationskommando beim MEK bestellen können. Die Zeit bis zur Ankunft von Amri wäre ausreichend gewesen, um eine Observation tatsächlich durchzuführen.

Stattdessen sei ein „unerfahrener“ jüngerer Kollege eingesetzt worden, der „wie die Jungfrau zum Kinde“ zu diesem „Fall“ gekommen sei, erzählt M.. „Wir kannten ihn nicht." Dieser hatte Amri nach seiner Ankunft am Zentralen Omnibus-Bahnhof entgegen der Absprachen festgenommen. Daraufhin bat das LKA Düsseldorf darum, dass man unbedingt dessen Handy sicherstellen solle. Das sei auch geschehen. Das LKA Berlin sei auch für die Auswertung des Handys zuständig gewesen.

"Wir hätten ihn eine Stufe höher eingestuft"

Zeuge M. macht deutlich, dass das LKA Düsseldorf mehrfach darauf hingewirkt habe, dass das LKA Berlin Beamte als Ansprechpartner zu den regelmäßigen „Infoboards“ im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) senden sollte, die mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet waren. Amri wurde beim GTAZ wie berichtet mit der Stufe 5 von 8 als Gefährder eingestuft. „Wir hätten ihn eine Stufe höher eingestuft“, sagte Zeuge M. Das wäre Stufe 4 gewesen. Das LKA Berlin habe nach seinen Erinnerungen „keinen eigenen Beitrag“ in dieser Frage abgegeben.

Anis Amri habe sich in Deutschland „sehr konspirativ“ bewegt und habe „offenbar etwas unternehmen wollen. Es ging um einen potenziell terroristischen Anschlag“, sagte der Zeuge. Amri sei „mit Gott und sich im Reinen gewesen, um etwas vorzubereiten“. In Chat-Foren habe er auch über „Dugma“ gesprochen. Islam-Experten in den Sicherheitsbehörden hätten dieses mit „Selbstmordattentat“ übersetzt. Auch sei seit Ende Dezember 2015 bekannt gewesen, dass Amri im Internet nach „Bauanleitungen zur Herstellung von Sprengstoffsätzen“ gesucht habe.

Nach der Vernehmung des Zeugen M. wird der Ausschuss einen LKA-Beamten aus Berlin hören.