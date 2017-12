LESUNG

Seit ihrer Gründung 1995 soll auf der „Reformbühne Heim & Welt“ ausnahmslos jeden Sonntag gelesen worden sein, so wird es auch an diesem Wochenende sein. Zu ihren prominenten Mitgliedern zählte unter anderem Berlins charmantester Russe Wladimir Kaminer. Wie immer mit dabei: Der Schriftsteller Ahne, vielen bekannt durch seine ehemalige Radioeins-Sendung „Zwiegespräche mit Gott“. 20 Uhr, Jägerklause, Grünberger Straße 1, Friedrichshain.

KONZERT

Heiligabend auf dem Breitscheidplatz – unbeschwerte Feststimmung ist hier schwieriger geworden. Aber Musik von Bach, Vierne und Reger stimmt vielleicht dennoch etwas festlich. Und ganz sicher nachdenklich. An der Orgel: Maria Mokhova aus Heidelberg. 21 Uhr, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Breitscheidplatz.

KINO

Beim Weihnachtsfilmfestival in Kreuzberg können Kinoliebhaber einen „frischen Blick auf die sonst so traditionelle Weihnacht“ werfen. Los geht’s um 17 Uhr mit der Dokumentation „I am Santa Claus“, gefolgt von zehn Kurzfilmen. Um 21 Uhr gibt es dann für Kunstblut-Fans die Splatter-Komödie „Mercy Christmas“. Kino Moviemento, Kottbusser Damm 22.

Ganz und gar nicht festlich dagegen: Der Dokustreifen „B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin“ über das wilde West-Berlin der achtziger Jahre. Läuft natürlich in West-Berlin, mitten in Charlottenburg. 21.30, Klick Kino, Windscheidstraße 19.

KABARETT

Schauspielerin Idil Baydar prollt sich als Ghettobraut Jilet Ayse seit 2012 durchs Netz. Mit ihrer Show „Gehst Du heilige Nacht!“ zelebriert sie eine Art interkulturellen Heiligabend – in Personalunion mit ihrer zweiten Kunstfigur, der Berlinerin Gerda Grischke. 19 Uhr, Bar jeder Vernunft, Schaperstraße 24, Charlottenburg.

Für „An Evening with... Marlene D.“ steigt die Schauspielerin Sabine Schwarzlose in den weißen Pelz Marlene Dietrichs und gibt ihre Lieder und Anekdoten aus dem Leben der großen Berlinerin zum Besten. 20 Uhr, BKA-Theater, Mehringdamm 34, Kreuzberg.

TANZEN

„Feinste musikalische Streicheleinheiten ohne Weihnachtssentimentalität“ verspricht der Bassy Club bei den „Sixties Swinging Christmas“, wo auch zu Heiligabend wieder strikt Musik vor 1969 aufgelegt wird. 23 Uhr, Bassy Club, Schönhauser Allee 176 A, Prenzlauer Berg.

Wer es etwas zappeliger mag: „Reicht euch die Hände zu einer technoiden Weihnachtsfeier – wir sind eure Familie“, preist das Ritter Butzke die Heiligabend-Feierei „Knusperhouse“ an. Na dann ist gut. Ab Mitternacht, Ritter Butzke, Ritterstraße 26, Kreuzberg.

Was passt so gar nicht zu Weihnachten? Vielleicht düsterer Synthie-Pop. Deshalb hat die „Depeche Mode und 80er-Party“ im Duncker-Club auf jeden Fall das Potenzial zum Sammelbecken für alle festmüden Tanzfreunde. 23 Uhr, Duncker, Dunckerstraße 64, Prenzlauer Berg.

Für einen Abend zieht die Konzert-Party-Reihe Zembil vom Südblock ins SO36 und lädt zu „interorientalen und queerientalen Sounds“. Erlöse aus der Tombola kommen der ägyptischen LGBTQ-Szene zugute. Ab 22 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, Kreuzberg.

KNEIPEN

Ja, es ist auch manchmal geschlossen, das Schwarze Café. Und zwar dienstags von 3 Uhr nachts bis 10 Uhr morgens. Heute ist aber Sonntag, und wie jedes Jahr wird in der Charlottenburger Kneipe alternatives Weihnachten gefeiert – mit Absacker danach. Kantstraße 148.

Morgens die Stammkundschaft, mittags die „armen Seelen“ und abends Tanzstimmung – das schrieb der Tagesspiegel im vergangenen Jahr über die Holland Mühle in Steglitz. So wird es auch dieses Jahr wieder sein. Bis der Letzte geht. Steglitzer Damm 40.

FESTE FEIERN

Und zwar „ohne Weinkrampfgeheule“! Mitglieder der „Besis“ (Berliner Singles) verabreden sich seit Jahren online zu allen möglichen Offline-Events – auch ganz ohne amourösen Hintergrund. Manche laden zum gemeinsamen Heiligabend, denn: Zusammen ist man weniger allein. Infos unter www.berlinersingles.de.

Seit mehr als 20 Jahren organisiert Pastor Werner Nachtigal mit seiner Frau Birgitta die „Heiligabendgala“ für Menschen, die diesen Abend sonst alleine verbrächten: Singles, Alleinerziehende, Zugezogene, Geschäftsleute auf Durchreise, Ärzte im Bereitschaftsdienst gehören dazu. Es gibt ein festliches Buffet, ein Kinderprogramm – lediglich die Getränke müssen selbst gezahlt werden. Wichtig: Festliche Abendgarderobe. 19.30 Uhr, Tegeler Seeterrassen, Wilkestraße 1. Anmeldung unter: 499 874 61.

Wem nicht nach weihnachtlicher Gesellschaft zumute ist, der kann sich beim beim offenen „Jenseits von Weihnachten“-Meditationsabend vollkommen entspannen. Es gibt sogar Tee, „Obst und Nüsse“ müssen allerdings mitgebracht werden. Erleuchtung nicht garantiert. 18 bis 22 Uhr, Buddhistisches Zentrum Bodicharya, Kinzigstraße 25-29, Friedrichshain.