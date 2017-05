Schon um 10 Uhr morgens herrschen in Berlin Temperaturen um die 26, 27 Grad, dazu schwüle Luft. Viele Berliner finden das Wetter derzeit kaum noch erträglich und sehnen sich nach einer Abkühlung. Die ist auch in Sicht, sagt Dennis Dalter vom Wetterdienst Meteogroup.

"Es dürfte heute sehr heiß werden, es können an die 32 Grad geben", sagt Dalter. Wie hoch die Temperaturen steigen, das hängt davon ab, wann und in welcher Stärke die Gewitterfront Berlin erreicht, die jetzt schon über Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zieht. "Ab 13 Uhr könnten diese Gewitter Berlin erreichen", wie der Meteorologe erklärt. Hagel und Starkregen, wie jetzt schon in Norddeutschland, seien möglich. Wie heftig es dann tatsächlich wird, das lasse sich noch nicht vorhersehen. "Aber ich denke schon, dass wir heute mal nass werden", sagt der Meteorologe.

Am Wochenende wieder wärmer

Etwas kühler werde es aber ziemlich sicher. Denn später am Abend erreiche Berlin die Kaltfront von Tief Gerhard, die dann in den nächsten beiden Tagen angenehmere Temperaturen von 24 bis 25 Grad und trockenere Luft bringt. "Es wird erträglicher", sagt Dalter. Am Mittwoch müsse mit teilweise heftigem Wind gerechnet werden. Zum Wochenende wird es dann schon wieder wärmer. 27 Grad am Freitag sagt der Meteorologe voraus, am Sonnabend dann vielleicht schon wieder an die 30 Grad. "Für die Jahreszeit ist das eindeutig zu heiß", sagt Dalter.

Der Internetdienst wetter.com hat über seine App eine Unwetterwarnung für Berlin herausgegeben. Ab den Nachmittagsstunden müsse mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Örtlich könne es zu Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern, Sturmböen um 100 km/h und kräftigem Hagel kommen - Hagelkörner bis zu 5 cm Durchmesser seien möglich.

