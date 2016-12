An dieser Stelle beenden wir den Newsblog vom Montagabend und den Ereignissen aus der Nacht. Was am heutigen Dienstag nach der Katastrophe vom Breitscheidplatz geschieht, können Sie hier im Newsblog mitverfolgen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr Interesse.

Das geschah am Montag:

- An der Berliner Gedächtniskirche ist ein Lkw in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt gefahren: 12 Tote, 48 Verletzte lautet die Bilanz in der Nacht.

- Eine Person wurde festgenommen.

- Ob es sich um einen Anschlag handelt, ist nicht sicher.

- Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen.