Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Eigenbedarfskündigungen eingeschränkt, wenn der Vermieter in der Wohnung seinen Beruf ausüben will. Wenn Büroräume nur erweitert werden und dort ein Archiv untergebracht werden soll, ist das in der Regel kein Grund für eine Eigenbedarfskündigung. Im konkreten Fall ging es um eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Charlottenburg, in der seit 1977 eine Frau zur Miete wohnt. Die Eigentümerin kündigte, weil ihr Ehemann im selben Anwesen ein Beratungsunternehmen betreibt und mehr Platz für seine Akten braucht. Der BGH sah darin kein berechtigtes Interesse, das eine Eigenbedarfskündigung rechtfertige.

Das Interesse des Mieters wiegt mehr

Die Vorsitzende Richterin Karin Milger sagte in der Urteilsverkündung, Eigenbedarfskündigungen aus beruflichen Gründen seien nicht von vorn herein berechtigt. Vielmehr müsse das Interesse des Mieters am Verbleib in seiner Wohnung in jedem Einzelfall mit dem Interesse des Vermieters an seiner Berufsausübung abgewogen werden. Milger sprach in der Urteilsverkündung von einem „Missverständnis der BGH-Rechtsprechung“, teilweise habe der BGH selbst dazu beigetragen. Auch in dem aktuellen Fall hatten das Amtsgericht und das Landgericht Berlin die Eigenbedarfskündigung für berufliche Zwecke als berechtigt beurteilt. Allerdings lehnten die Vorinstanzen die Herausgabe der Wohnung wegen des Berliner Zweckentfremdungsverbots ab.

Der BGH beurteilte den Fall nun anders. Die Schaffung von Archivräumen sei kein berechtigtes Interesse für eine Eigenbedarfskündigung, urteilte der für das Mietrecht zuständige Senat. Die Kündigung scheiterte also bereits am Eigenbedarf. Ob auch das Zweckentfremdungsverbot eine Herausgabe der Wohnung verhindert hätte, entschieden die Karlsruher BGH-Richter nicht. Denn darauf kam es in diesem Fall nicht mehr an. (AZ: VIII ZR 45/16)

