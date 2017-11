In zwei Jahren soll das Humboldt Forum eröffnet werden, doch rechte Vorfreude hat sich noch nicht eingestellt. Der Kasten steht in der Stadt, nur macht er mehr durch Misslichkeiten von sich reden, organisatorischen Querelen, problematischen Provenienzen. Um seine inhaltliche Gestaltung, die Ausstellungen und das Rahmenprogramm, wird mehr denn je gestritten. Da unternimmt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nun einen Versuch, doch noch mehr Lust auf das Mega- Projekt zu machen als nur mit Probeläufen in der Humboldt-Box nebenan.

Unter dem Motto „Auf dem Weg zum Humboldt Forum“ laden die Staatlichen Museen an diesem Sonnabend, 25. November, zwischen 10 und 18 Uhr zu einem Aktionstag mit freiem Eintritt ein. Auf der Museumsinsel, dem Kulturforum und in der Humboldt-Box finden Führungen, Workshops, Diskussionsrunden in insgesamt sieben Ausstellungen statt, die von den Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst beschickt wurden.

Auf der Museumsinsel werden ab 12 Uhr jeweils im Halbstundentakt dreißigminütige Führungen angeboten, unter anderem in den Ausstellungen „Neue Nachbarn aus Südasien“ sowie „China und Ägypten“ im Neuen Museum, „Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum“ sowie „Neue Nachbarn aus Mittelamerika“ im Alten Museum. Im Stundentakt finden im Alten Museum Gespräche über die Geschichte des Stadtschlosses, der Museumsinsel und des Humboldt Forums statt. Auf dem Kulturforum widmen sich die Führungen den Ausstellungen „Gesichter Chinas“, „Asien trifft Europa“ und „Wechselblicke“. In der Humboldt-Box führt Kuratorin Jane Redlin durch ihre Ausstellung „Vorsicht Kinder! geschützt, geliebt, gefährdet“. Das gesamte Programm des Aktionstages findet sich online unter www.smb.museum/auf-dem-weg-zum-humboldt-forum.html.