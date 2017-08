Der britische Schauspieler Robert Hardy ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie die Agentur Press Association am Donnerstag unter Berufung auf seine Angehörigen meldete. Hardy habe eine "herausragende Karriere" gemacht und sei mehr als 70 Jahre lang im Theater, im Fernsehen und in Kinofilmen aufgetreten, hieß es in einer Erklärung der Familie. Er sei zwar etwas "ruppig" gewesen, aber auch "elegant, glänzend und stets würdevoll".

Eine der letzten Rollen des 1925 geborenen Hardy war die des Zaubereiministers Cornelius Fudge in vier Verfilmungen von "Harry Potter". Im Jahr 1965 spielte er in dem Agententhriller "Der Spion, der aus der Kälte kam" mit. In der erfolgreichen BBC-Fernsehserie "Der Doktor und das liebe Vieh" verkörperte er in den späten 1970er und 1980er Jahren einen Tierarzt auf dem Land.

Begonnen hatte Hardy seine Karriere mit 24 Jahren als Shakespeare-Darsteller im Theater. Für seine Verdienste wurde er 1981 mit einem britischen Ritterorden ausgezeichnet. (AFP)