Es ist lange vor den Zugaben, so ziemlich genau in der Mitte dieses Konzerts von Depeche Mode in der Berliner Mercedes-Benz Arena, bei „Home“, einem von den drei Songs, die Depeche-Mode-Gitarrist-und-Songwriter Martin Gore wie üblich ganz ohne Sänger und Frontmann Dave Gahan performen darf. Die letzten Takte hat die Band gerade gespielt, und in diesem Moment scheint sich das Publikum, das, wohlgemerkt, durchweg im prädigitalen Zeitalter aufgewachsen und sozialisiert worden ist, zu überlegen, ob es an diesem Abend nicht selbst zum Star werden, die Show übernehmen soll. Die ganze Halle summt beseelt die Melodie des getragenen Stücks weiter vor sich hin, und auch Dave Gahan, der gerade auf die Bühne zurückgekehrt ist, wirkt verblüfft und schwingt sich, in dem er die Arme hin und her schwenkt, zum Dirigenten auf, diesen Moment durchaus genießend.

Doch die Show muss natürlich auch auf der Bühne weitergehen, und so übernimmt die Band dann wieder, vor allem Gahan. Schließlich steht jetzt, soweit man bei Depeche-Mode Konzerten überhaupt davon sprechen kann, der Greatest-Hits-Teil vor den Zugaben und eben diese selbst an, vom Publikum erwartet, und zwar, wenn es geht, doch bitte schön ohne größere Überraschung: die ewigen immergrünen Gassenhauer von „Enjoy The Silence“ über „Never Let Me Down Again“ bis hin zu „Personal Jesus“ als Schlusspunkt. Das kann langweilig finden, wer jetzt nicht gerade eingefleischter Fan ist. Doch das sind auf Konzerten dieser seit fast vierzig Jahren existierenden britischen Synthieband sowieso nur ganz wenige. Depeche Mode sind für den sehr, sehr großen Teil des Publikums sicher auch dieses Konzertes Berufung, sie gehören zur Grundausstattung des Lebens. Die Vergangenheit, zu der Depeche Mode mit Stücken wie „Everything Counts“, „Question of Time“ (eine kleine Überraschung im Zugabenblock) oder „World Of My Eyes“ den Soundtrack lieferten, gehört hier wie selbstverständlich zur Gegenwart.

Von dem neuen Album spielt die Band nur drei Stücke

Insofern spielt es kaum eine Rolle, dass die Band ja erst vor einem halben Jahr in Berlin im Olympiastadion und überall woanders auf der Welt war, um das jüngste Album „Spirit“ vorzustellen, dass sie die „Global Spirit“-Tour einfach noch ein Jahr verlängert, in Berlin mit einem weiteren Konzert am Freitag an selber Stelle und dann noch zweimal im kommenden Sommer. Selbstredend sind alle diese Konzerte schon ausverkauft, und selbstredend macht es gar nichts weiter, dass in der Mercedes-Benz-Arena überhaupt nur noch drei Stücke von dem Album gespielt werden und eines der besten davon, „So much Love“, kurzerhand gestrichen wurde, ohne dass allerdings die Choreografie des Konzerts im Vergleich zu dem im Olympiastadion grundlegend verändert worden wäre.

Depeche Mode sind eine routinierte Live-Band. Sie wissen jedes Mal aufs Neue, was sie ihrem treuen Publikum schuldig sind. Insbesondere Gahan vermag es immer wieder, diese Routinen zu überspielen und so zu tun, als würde er überhaupt zum ersten Mal und nur an diesem Abend so wunderbare Pirouetten drehen, ganz ohne Drehschwindel im Anschluss, wie es scheint. Ja, als würde er sich das erste Mal in seinem Leben und auf Konzerten so lasziv zwischen die Beine fahren oder gleich zu Beginn bei „Going Backyards“ provokativ seinen kleinen Hintern herausstrecken.

Doch, dieses Konzert hat etwas Intimes gar, hat etwas von einem Club-Konzert, 17000 Zuschauer hin oder her, es ist ein gutes, zufrieden stellendes, zufrieden machendes Konzert. Gore, Keyboarder Andrew Fletcher und vor allem Gahan sind immer mal wieder gut und scharf auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen (das Synthie-Rock’n’Roll-Leben hat Spuren hinterlassen), und Gahan wandert immer mal wieder auch auf den Steg ins Publikum hinein.

Im Sommer sehen sich alle wieder

Es pumpt und bohrt aus allen Bässen und Synthies, und doch schälen sich die Melodien gut heraus, bekommt ein Song wie „Walking in My Shoes“ mit seinem Video, in dem ein Mann sich nach und nach in eine Frau verwandelt und schließlich auf hohen Hacken durch die Straßen läuft, sogar noch eine geschlechter- und gesellschaftspolitische Botschaft. Am Ende, klar, bei „Never Let Me Down Again“, als alle in der Halle mit ihren Armen von rechts nach links und links nach rechts wedeln (viel besser als die nervtötende Mitklatscherei gerade zu Beginn), sind Band und Publikum sich so nahe wie bei „Home“. Man muss kein Prophet sein, um sehen zu können, dass sich alle im Sommer in der Waldbühne wieder sehen werden.