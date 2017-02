89. Oscar-Verleihung im Liveblog : "La La Land" sammelt Oscars -Emma Stone beste Schauspielerin

Favorit "La La Land" hat schon sechs Oscars. Casey Affleck ist bester Schauspieler in "Manchester by the Sea". "Toni Erdmann" geht leer aus. Alles zur Oscar-Verleihung im Liveblog.