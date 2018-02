Rot und Schwarz

Roter Teppich, schwarzer Teppich, kommen die Stars als Zeichen für MeToo in Schwarz? Das waren so Fragen vor der Eröffnung der diesjährigen Berlinale. Und das schöne Ergebnis: Auf dem roten Teppich vor der Gala-Premiere von Wes Andersons "Isle of Dogs" dominieren die roten und schwarzen Roben - viel Fantasie ist am Werk. Ton in Ton mit dem roten Teppich tauchen Sandra Hüller, Nova Meierhenrich und Heike Makatsch (Foto) auf. Meret Becker kommt in wildem schwarzem Fantasiegewand und trägt lässig die Jeans im Arm; auch Johanna Wokalek trägt schwarze Robe - und Senta Berger, ebenfalls als Lady in Black, hat die Hosen an, klar!.