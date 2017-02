Jannis Kounellis war einer der wichtigsten Vertreter der Arte Povera. Bereits 1967 nahm der in Italien lebende Künstler mit griechischen Wurzeln an der Ausstellung „Arte Povera e Spazio IM“ in Genua teil. Jetzt ist Kounellis im Alter von 80 Jahren gestorben, wie seine Galerie Blain Southern dem Tagesspiegel bestätigte. TSP