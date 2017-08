Dass es in luziden Ausnahmefällen durchaus passieren kann, dass eine Stalinismus-Auseinandersetzung direkt in der Gegenwart ankommt, zeigt „Die junge Garde“ des 37-jährigen Regisseurs Maxim Didenko, der übrigens – mit einer anderen, ebenfalls politischen Produktion titels „Tschapajew und Pustota“ – Ende August beim Kunstfest in Weimar zu erleben sein wird. „Die junge Garde“ durchleuchtet kritisch einen Klassiker der sowjetischen Propagandaliteratur über den Kampf einer jungen Partisanengruppe gegen die deutsche Wehrmacht 1942. Bei einer Vorstellung Anfang April, kurz nach den vom Oppositionellen Alexej Nawalny initiierten Anti-Korruptionsdemonstrationen in vielen russischen Städten, fragte Didenkos Hauptdarsteller spontan ins Publikum, was heroisches Handeln eigentlich heutzutage bedeute und ob die Demonstranten „Helden oder Opfer“ seien. Als klarer Demonstrationsbefürworter outete sich zwar niemand im lebhaften Saal-Wortgefecht, das eine Zwischenruferin schließlich mit der Forderung nach „Kunst statt Politik auf der Bühne“ beendete. Aber zumindest für den westeuropäischen Blick überraschend bleibt es allemal, dass derart brisante Tagesaktualitäten zumindest gelegentlich durchaus auf offener Bühne zur Sprache kommen.

Dramatische Vielfalt in Georgien

In Georgien hingegen, Stalins Geburtsland, ist der Ex-Diktator eher auf Flohmärkten und Weinflaschen zu finden als auf den Theaterbühnen. Was mitnichten heißt, dass das georgische Gegenwartstheater unpolitisch wäre; im Gegenteil. Ekaterina Mazmishvili, Theaterchefin und Leiterin eines internationalen Bühnenfestivals, hält es sogar für überdurchschnittlich interessant, weil sich hier seit der georgischen Unabhängigkeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 „extrem viel verändert“ hat – und immer noch verändert. Tatsächlich spiegeln sich die (häufig im negativen Sinn) turbulenten postsozialistischen Jahre in entsprechender dramatischer Vielfalt; inhaltlich wie ästhetisch.

Bürgerkriege, Korruption, wirtschaftliche wie soziale Krisen und schließlich die Rosenrevolution Anfang der Nullerjahre: Jede neue Theatermacher-Generation rekurriert hier quasi auf ihre eigenen historischen Referenzpunkte. Weshalb hehre Tradition wie Reso Gabriadzes weltberühmtes, bereits seit Anfang der Achtziger bestehendes Tbilisier Marionettentheater gleichsam direkt neben einer westeuropäisch beeinflussten Ästhetik à la Sarah Kane steht, die etwa die Twentysomethings gerade für sich entdecken.

Unerschrockene junge Theatermacher

Natürlich hätten sich die politischen Ausdrucksformen verändert, sagt Mazmishvili. Während die lange Zeit prägende Generation der noch in Sowjetzeiten sozialisierten Theatermacher politisch widerständige Botschaften eher metaphorisch transportiert habe, thematisieren junge Regisseure wie Data Tavadze, den man auch in Deutschland kennt, die Situation vergleichsweise direkt, gern auch mit dokumentarischen Mitteln. Datas „Frauen von Troja“ etwa, die letztes Jahr in Braunschweig zu Recht den Hauptpreis des Festivals „Fast Forward“ für junge europäische Regie gewannen, verknüpfen „Die Troerinnen“ des Euripides mit realen Kriegserfahrungen georgischer Frauen. Und in Tavadzes neuer Produktion „Prometheus – 25 Jahre Unabhängigkeit“ ist es der zur Strafe an einen kaukasischen Felsen gekettete Licht- und Feuerbringer, auf dessen Folie verbriefte Krisenerfahrungen oder Regierungsskandale aufgerollt werden.

Die auf ihn folgende Theatergeneration übrigens, freut sich der gerade mal 28-jährige Tavadze, ginge noch unerschrockener ans Theater heran, auch was das ästhetische Erbe der Väter- und Großväter-Generation betrifft. Klingt nach besten Bühnen-Aussichten!