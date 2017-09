Seit Wochen kursierten Gerüchte, nun ist es passiert: Etwa hundert Menschen haben am Freitagnachmittag die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt. Auf Twitter wurde die Aktion im Vorfeld angekündigt. Für den Abend ist ein gemeinsames Essen und eine Party angekündigt. Eine Pressekonferenz sollte noch am späten Nachmittag stattfinden. Um wen es sich bei den Besetzern handelt und welche Ziele sie genau verfolgen, ist noch unklar. Eine Gruppierung namens "Staub zu Glitzer" hat die Aktion offensichtlich seit Längerem geplant. Dabei soll es um einen Protest gegen Gentrifizierung gehen.

Auf Fotos im Kurznachrichtendienst Twitter war zu erkennen, wie Menschen am Haupteingang der Volksbühne Transparente aufhängten und Handzettel verteilten. Auf einem rund zehn Meter breitem Transparent prangten in großen Lettern die Worte "Doch Kunst". Auf einem Handzettel, den die Besetzer vor Ort verteilten, steht: "Wir produzieren Kunst und Kultur in stürmischen Zeiten. Aber wir können davon nicht leben. Unsere Kunst wird Waren, obwohl Kreativität unbezahlbar ist." In einem Tweet teilten die Besetzer mit: "In einer gewaltigen transmedialen Theaterinszenierung haben hunderte Menschen das Gebäude der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz betreten und richten sich dort ein."

Die Polizei war kurz nach der Besetzung vor Ort, bis zum Freitagnachmittag allerdings nur mit wenigen Einsatzkräften. Es sollen Türen aufgebrochen worden sein. Ein Sprecher der Polizei bezeichnete die Situation am frühen Abend als "stabil". Zudem stehe man in Kontakt mit den Besetzern.

Die Volksbühnenleitung und die Kulturverwaltung beraten über die Reaktion. Möglicherweise richtet sich die Aktion auch gegen den neuen Volksbühnenintendanten Chris Dercon, der Frank Castorf abgelöst hat. Dercon wurde bereits zuvor bedroht und beschimpft. Der Streit um die Zukunft der Volksbühne hat sich zu einem ideologischen Spiel- und Schlachtfeld ausgeweitet.