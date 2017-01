Die Konzertkarten für die aktuelle Saison im neuen Hamburger Musiktempel an der Elbe sind tatsächlich alles schon ausverkauft. Der Newsletter der Elbphilharmonie (anmelden auf www.elbphilharmonie.de) informiert aber über zusätzliche Veranstaltungen und Restkarten, auch auf der Website selbst finden sich die Informationen. Ende April/Anfang Mai wird das Programm für die nächste Spielzeit ab Herbst 2017 bekannt gegeben. Der Termin für den Start des Vorverkaufs steht bisher nicht fest.

esichtigen kann man die Elbphilharmonie aber auch ohne Musik: Ab Februar finden täglich einstündige Hausführungen auf Deutsch statt, am Wochenende auf Englisch. Die Tour führt durch den Kaispeicher über die Plaza in die Foyers bis in den Konzertsaal und kostet 13 Euro. Anmeldung ebenfalls auf www.elbphilharmonie.de (unter „Entdecken“), ab Mitte Februar gibt es noch Tickets. Im Moment sind Februar und März freigeschaltet. Ein Gratis-Besuch der Plaza ist ab sofort von 9 bis 24 Uhr möglich, mit allerdings beschränkter Besucherzahl, aus Sicherheitsgründen. Wer garantierten Zugang per Zeitticket möchte, zahlt online 2 Euro (ebenfalls auf www.elbphilharmonie.de). Neben Bus und U-Bahn fahren Fähren der Linie 72 von den Landungsbrücken zur Station am Kaiserkai (1,60 €).