Von Arbeit bis Wohnen - woran sich der Senat in den nächsten fünf Jahren orientieren will, stellt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) heute Vormittag in einer Sitzung des Abgeordnetenhauses vor.

Um 10 Uhr wurde zunächst der Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz und des kürzlich verstorbenen Alt-Bundespräsidenten Roman Herzog gedacht. Kurz danach begann Müller damit, das rot-rot-grüne Regierungsprogramm vorzustellen. Grundlage ist ein 58-seitige Papier, über das die Parlamentarier im Anschluss befinden. Das vollständige Dokument finden Sie bereits jetzt hier.

Der rbb überträgt seit 10 Uhr live aus dem Abgeordnetenhaus.