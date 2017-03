"The Peers versus the People“ - die Schlagzeile hat seit über hundert Jahren in Großbritannien immer wieder Konjunktur. Die Peers, das sind die Mitglieder des Oberhauses, und die stehen bisweilen dem Willen des Volkes im Weg. Jedenfalls dem Willen derer, die die Mehrheit im Unterhaus haben. Die Brexit-Hardliner in der Tory-Partei sind seit Wochen sehr aufgeregt, weil das House of Lords auch über das Gesetz zum EU-Austritt berät. „Ich möchte nicht, dass irgendwer aufhält, was das britische Volk möchte“, ermahnte Premierministerin Theresa May die andere Kammer (die im House of Commons gemeinhin als "the other place" bezeichnet wird). Zum Auftakt der Beratungen in der vorigen Woche erschien May sogar bei den Lords, ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Stumm saß sie da, auf der Treppe unterhalb des Platzes, der für die Königin reserviert ist. Es war eine nonverbale Drohung der eigenen Art. Doch es nützte nichts

Eine Mehrheit von 358 zu 256 Mitgliedern im House of Lords stimmte am Mittwoch für einen Änderungsantrag zum Brexit-Gesetz. Mit dem Zusatz soll die Regierung verpflichtet werden, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien zu garantieren.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Änderung durch das Unterhaus wieder rückgängig gemacht wird, doch die Niederlage könnte Symbolkraft entwickeln und den Brexit-Zeitplan der Regierung durcheinander bringen.

Hintergrund der Entscheidung: Die Peers sind in der Mehrheit nicht so austrittswillig wie die konservative Fraktion im Unterhaus. Nur 252 der etwa 800 Lords und Ladies sind Tories, wobei einige, wie der alte Partei-Haudegen Michael Heseltine, die offizielle Parteilinie nicht mitmachen. Mehr als 300 Mitglieder des Oberhauses gehören zu Labour oder den Liberaldemokraten, zählen also zur Opposition, und ein Teil der gut 170 „Crossbencher“, der unabhängigen Bankwechsler, ist auch eher EU-freundlich.

Es geht um die Rechte von EU-Bürgern

Die Niederlage der Regierung hatte sich angedeutet. Eine Mehrheit des Oberhauses verwendete sich dafür, dass die Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben (es sind mehr als zwei Millionen, viele von ihnen seit Jahren und Jahrzehnten), schon vor Beginn der Austrittsverhandlungen garantiert werden. Und nicht von Mays Regierung quasi als Verhandlungsmasse genutzt werden. Auch das von May eingeräumte Mitbestimmungsrecht des gesamten Parlaments am Ende der Austrittsverhandlungen geht manchen Lords (darunter Heseltine) nicht weit genug, auch die eingeschränkte Beteiligung der Regionalparlamente von Schottland, Wales und Nordirland stößt auf Missfallen. Nun muss das Unterhaus nochmals beraten, und der Termin für den Austrittsantrag noch im März gerät in Gefahr. Die Tories könnten nun wieder davon reden, dass die Peers sich mal wieder gegen das Volk gestellt haben. Womöglich kommt es auch wieder zu einer Debatte über den Sinn einer Kammer, in der keine vom Volk gewählten Abgeordneten sitzen.

Seit gut hundert Jahren entmachtet

Freilich hat das Oberhaus schon eine Reihe solcher Debatten überlebt, seit der maßvoll populistische liberale Finanzminister (und spätere Premier) David Lloyd George 1909 sein „Volksbudget“ mit einer Reihe sozialer Wohltaten einbrachte und die Lords (damals noch rein männlich und mit stramm konservativer Mehrheit) es zu Fall brachten. Der Wahlkampf von 1910 drehte sich daher um die Macht des Oberhauses, mit dem Ergebnis, dass ein Jahr später die Entmachtung der Peers ins Werk gesetzt wurde – mit deren Zustimmung, denn die Regierung hatte König Georg V. überredet, einfach genügend liberale Bürgerliche zu adeln, um die Tory-Mehrheit im Oberhaus zu kippen. Seither ist das Oberhaus keine vollgültige parlamentarische Kammer mehr: Finanzgesetze kann es gar nicht stoppen, bei allen anderen Vorlagen hat es nur die Macht des aufschiebenden Vetos.

Einige Reformen später – die vorerst letzte stammt von 1999 – ist das Oberhaus heute keine Kammer des erblichen Adels mehr (der darf nur noch 92 Mitglieder stellen, die meist inaktiv sind), sondern wird dominiert von Männern und Frauen, die versehen mit einem Adelstitel ihrer Wahl auf Lebenszeit ernannt werden. Nicht wenige sind ehemalige Unterhausmitglieder, Kabinettsminister oder hohe Beamte. Auch anerkannte Experten aus der Wissenschaft finden sich auf den Vorschlagslisten für neue Mitglieder, aber auch Vertraute oder enge Mitarbeiter von Spitzenpolitikern. Dazu kommen die 26 Bischöfe der anglikanischen Staatskirche. Es ist eine seltsame, eigenwillige und einzigartige Melange. Die meisten Peers sind alt oder sehr alt, das Oberhaus wirkt daher ein bisschen wie eine emsige Senioren-Universität.

Kammer der Erfahrenen

Seine Rechtfertigung zieht das Oberhaus heute vor allem daraus, dass eine genügend hohe Zahl der Mitglieder – keineswegs alle arbeiten mit – sich mit einem beträchtlichen Fundus an Erfahrung in die Details der Gesetzgebung vergräbt und damit leistet, was das Unterhaus nicht kann oder nicht will. Das House of Lords sei nützlicher geworden, sagt der frühere Schatzkanzler Nigel Lawson (Lord Lawson of Blaby), und zwar wegen der „Kastrierung“ des House of Commons, das viele Gesetze gar nicht mehr richtig debattiere. Das Oberhaus hat auch deshalb mehr Zeit, weil seine Mitglieder keine Wahlkreispflege betreiben müssen.

Zur Abschaffung hat der Mut bisher nicht gereicht, die Briten sind eben ein besonders traditionsverhaftetes Volk. Ein gewähltes Oberhaus wäre auch problematisch, denn es wäre dann mächtiger. Und was macht man, wenn die Mehrheit eine andere wäre als im Unterhaus? Einen Vermittlungsausschuss einrichten? (mit dpa)