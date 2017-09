Bei den großen Terrorprozessen ist er meistens dabei. Der Bonner Anwalt Mutlu Günal vertritt häufig Salafisten, denen militante Aktivitäten vorgeworfen werden. Zuletzt war er für den bundesweit bekannten Hassprediger Sven Lau aktiv, allerdings ohne Erfolg – im Juli verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf den Angeklagten wegen Unterstützung einer Dschihadistenmiliz in Syrien zu fünfeinhalb Jahren Haft. Doch jetzt ist der Verteidiger selbst ins Visier der Justiz geraten. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Günal wegen des Verdachts, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ unterstützt zu haben. Mitte September durchsuchten Beamte des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen das Büro des Anwalts in Bonn und nahmen Unterlagen mit.

Die Bundesanwaltschaft, die den Fall nicht kommentieren möchte, stützt sich auf die Aussage eines reuigen Ex-Dschihadisten. Der Deutschtürke Anil O. war im Sommer 2015 mit Frau und Sohn nach Syrien gereist und hatte sich dem IS angeschlossen. Angewidert von der Brutalität der Terrormiliz kam die Familie im September 2016 nach Deutschland zurück. Anil O. wurde festgenommen und packte im Ermittlungsverfahren aus. Der Mann ist jetzt für die Bundesanwaltschaft eine Art Kronzeuge im Terrorverfahren gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef des IS, Abu Walaa. Der Prozess gegen den Salafisten und vier weitere Angeklagte hat diesen Dienstag am Oberlandesgericht Celle begonnen.

Bislang kein Antrag auf Haftbefehl

Bei seinen Aussagen belastete Anil O. auch Anwalt Günal. Dieser soll O. im Juli 2015 vor der Tour zum IS geraten haben, über Brüssel auszureisen, da er am Flughafen der belgischen Hauptstadt keinen Pass vorlegen müsse. Die deutschen Behörden hatten O. das Dokument weggenommen, um eine Ausreise des Salafisten zu verhindern. Anil O. flog dann mit seiner Familie von Brüssel nach Rhodos, anschließend ging es über die Türkei weiter zum IS.

Den Ermittlern präsentierte Anil O. allerdings mehrere Versionen der Geschichte. Zunächst hatte er behauptet, Abu Walaa habe ihm geraten, über Brüssel zu reisen. Dann sagte O., zwei Leute aus dem Umfeld des Hasspredigers hätten ihm die Route empfohlen. Schließlich nannte Anil O. den Anwalt aus Bonn als Tippgeber. Die Bundesanwaltschaft hielt die Aussage für plausibel genug, um ein Verfahren gegen Mutlu Günal einzuleiten. Einen Antrag auf Haftbefehl gegen den Anwalt gibt es bislang allerdings nicht.

Günal selbst äußerte sich auf Anfrage des Tagesspiegels nicht. Gegenüber „Spiegel Online“ sagte er, „ich übe einen gefahrgeneigten Beruf aus, da hat man es manchmal auch mit Bekloppten zu tun“. Laut Günal will sich Anil O. dafür rächen, dass der Anwalt ihn 2016 nicht verteidigen wollte. Der Aussteiger entging allerdings auch ohne Günal einer harten Strafe. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte Anil O. im Mai wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung nach kurzer Verhandlung zu zwei Jahren auf Bewährung.